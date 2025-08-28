Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối 28/8: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

28-08-2025

Tối 28/8, giá vàng miếng được nhiều doanh nghiệp nâng lên mức bán ra 128,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng vọt lên mức 3.407 USD/ounce.

Đến cuối ngày, Công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng điều chỉnh giá vàng miếng mua vào ở mức 127 triệu đồng/lượng và bán ra 128,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Tại TP.HCM, Mi Hồng cũng nâng giá vàng miếng lên 127 – 128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn gần như đi ngang so với đầu phiên. Cụ thể, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 120,3 - 123,3 triệu đồng/lượng; PNJ là 120,2 - 123,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng là 121,2 - 123,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 112,2 - 113 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay ở mức 3.408 USD/ounce, tăng 13 USD. Giá vàng tiếp tục giữ ở mức ổn định ngay cả khi kinh tế Mỹ ghi nhận sự cải thiện nhẹ trong quý II. Báo cáo điều chỉnh lần hai về GDP cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,3% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, cao hơn so với ước tính ban đầu 3,0% và vượt dự báo 3,1% của giới phân tích.

Theo báo cáo, GDP được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư được cải thiện, dù vẫn bị bù trừ bởi chi tiêu chính phủ giảm và nhập khẩu tăng.

Tuy nhiên, thị trường vàng không phản ứng mạnh với số liệu trên. Giá vàng giao ngay cuối phiên ghi nhận ở mức 3.401,70 USD/ounce, tăng 0,18% trong ngày.

Một số chuyên gia cho rằng dữ liệu này vẫn phản ánh sự biến động do thương mại, trong khi tiêu dùng cá nhân còn yếu và đầu tư tiếp tục suy giảm. Báo cáo cũng cho biết chi tiêu tiêu dùng tăng 1,6%, cao hơn mức 1,4% trong ước tính ban đầu.

Áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn hiện hữu. Chỉ số giá GDP được giữ nguyên ở mức tăng 2,0% và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) tăng 2,5%, không thay đổi so với báo cáo sơ bộ trước đó.

Ông Tavi Costa, đối tác kiêm Chiến lược gia Vĩ mô tại Crescat Capital nhận định, một sự hội tụ hiếm hoi trong nhu cầu vàng từ cả phương Đông lẫn phương Tây đang thúc đẩy đà tăng đáng kể của kim loại quý.

Phát biểu tại Hội nghị PDAC 2025 ở Toronto, ông cho rằng lịch sử cho thấy có cơ sở để kỳ vọng vào một đợt “định giá lại” mạnh mẽ đối với vàng. Báo cáo mới nhất của Crescat Capital cũng nhấn mạnh kịch bản giá vàng có thể bứt phá lên mức bất thường nếu Mỹ tiến hành định giá lại kho dự trữ vàng so với lượng trái phiếu chính phủ đang lưu hành.

Ông Costa lưu ý thêm, các ngân hàng trung ương đang tích trữ vàng ở mức cao nhất trong vòng 50 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi dự trữ vàng của Mỹ lại đang ở mức thấp nhất trong 90 năm. Sự chênh lệch này, theo ông, có thể buộc Mỹ phải cân nhắc lại chính sách vàng của mình.

Hôm nay: Giá vàng trong nước vẫn tăng không ngừng, vàng thế giới giảm

Nguyễn Minh

Nhịp sống thị trường

