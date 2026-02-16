Tối 28 Tết, dưa hấu ở Cần Thơ “xả hàng” còn 8.000 đồng/kg

Tối 28 Tết, tại các điểm bán hoa kiểng và trái cây chưng Tết Nguyên đán ở nội ô TP Cần Thơ, hoạt động mua bán trông diễn ra tấp nập nhưng thực chất người xem vẫn nhiều hơn người mua. Do đó, nhiều điểm bán dưa hấu đã bắt đầu dựng thông báo "xả hàng" để về quê ăn Tết.

Dưa hấu chưng Tết hạ giá chỉ còn 10.000 -12.000 đồng/kg

Theo đó, nếu như vào chiều cùng ngày, dưa hấu chưng Tết giảm giá còn 20.000 đồng/kg, thì đến tối chỉ còn 10.000 – 12.000 đồng/kg. Thậm chí, có điểm viết thông báo "xả hàng" còn 8.000 đồng/kg.

Thậm chí có điểm còn "xả hàng" còn 8.000 đồng/kg

Dưa hấu thường cũng giảm giá nhưng sức mua cũng không tăng nhiều

Đối với dưa hấu thường, nhiều nơi cũng giảm giá còn 12.000 đồng/kg nhưng sức mua cũng không tăng nhiều so với giá 15.000 đồng/kg trước đó.

Anh Thông, một tiểu thương bán dưa hấu trên đường 30 Tháng 4, phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ), nói như khóc: "Dưa thường thì để lại bán vài ngày vẫn được, còn loại dưa chưng Tết thì giờ này giá nào cũng phải bán để sáng mai còn về nhà dọn dẹp, nấu mâm cơm rước ông bà và đón giao thừa".

Theo nhiều tiểu thương bán dưa hấu chưng Tết tại TP Cần Thơ, với giá 8.000 đồng/kg thì coi như năm nay chẳng lời đồng nào, lại còn phải ngủ ngoài vỉa hè để canh dưa hơn tuần lễ.