Tôi 65 tuổi, lương hưu 17 triệu/tháng, con trai mượn tiền, tôi bắt viết giấy nợ, khi nằm viện tôi mới nhận ra: Tiền quan trọng nhưng đừng coi nó là tất cả!

Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của ông Chu.

***

Khi mọi người còn trẻ, nhiều người có thể không nhận ra tiền quan trọng như thế nào. Nhưng khi bạn già đi, đặc biệt là sau khi bạn đã trải qua những khó khăn, bạn sẽ thấy rằng tiền bạc thực sự vẫn rất quan trọng. Nhiều người cao tuổi quả thực có thu nhập khá tốt, thậm chí có thể nói rằng họ khá giả hơn so với hầu hết mọi người, lương hưu ổn định nhưng vẫn không thể sống thoải mái khi về hưu.



Tôi là Lão Chu, năm nay 65 tuổi. Gia đình tôi ngày xưa rất nghèo, bố mẹ tôi đều là nông dân. Năm 30 tuổi, có nhiều bữa tôi khong được ăn cơm. Sau này bố mẹ tôi nhờ họ hàng ở huyện giúp tôi tìm việc gì đó để làm. Từng bước một đã tìm được nơi làm việc tốt trong thành phố, đã thay đổi vận mệnh của tôi. Thu nhập của tôi rất ổn định. Bây giờ về hưu, lương hưu của tôi là 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng)/tháng.

Có thể nói, nửa đầu cuộc đời vất vả vất vả đã đổi lấy sự ổn định ở nửa sau cuộc đời, cuộc đời này thật đáng giá.

Khi bắt đầu đi làm, dù có lương nhưng tôi cũng không dám tiêu nhiều hơn vì trải nghiệm gian khổ khi còn nhỏ khiến tôi trở nên thận trọng, bảo thủ và keo kiệt. Con trai tôi lớn lên, và chúng tôi không chi thêm tiền cho nó nữa.

Chúng tôi rất tin tưởng vào quan điểm nuôi dạy con cái trong hoàn cảnh khó khăn và đã rèn luyện cho con trai mình thói quen tốt chịu đựng gian khổ, chịu khó từ khi còn nhỏ. Khi cháu học tiểu học, lúc đó đường về nhà toàn hiểm trở, núi non hiểm trở, lại không có ô tô nên các em phải tự đi bộ về nhà. Bây giờ nghĩ lại, đôi vợ chồng già chúng tôi cũng đặc biệt tiếc nuối, nếu lúc đó có rắn độc hoặc trên núi có mảnh vụn, lở đất nào, hoặc nếu có bọn buôn người thì chúng ta sẽ hối hận suốt đời, khóc lóc rất nhiều mà chẳng ích gì.

May mắn thay, đứa trẻ đã lớn lên bình an, đó được coi là một điều may mắn.

Khi con tôi học cấp 3, điều kiện gia đình tương đối khá hơn nhưng học phí và chi phí sinh hoạt lại cao hơn rất nhiều. Đó là thời điểm khó khăn nhất của gia đình, bố tôi ốm nặng, hàng ngày phải chi trả rất nhiều chi phí chữa bệnh, mỗi lần con trai xin tiền, tôi vô cùng sốt ruột, tôi liền mắng con. Đến nỗi sau này khi con trai tôi xin tiền tôi cũng không dám nói thẳng, luôn do dự và sợ hãi.

Thực sự bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rất có lỗi, con cái đi học phải tốn tiền, việc chúng xin tiền tôi là chuyện đương nhiên. Tôi hoàn toàn không hiểu sự keo kiệt quá mức của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các con tôi đến mức nào. Sau đó, tôi bắt đầu tích cực đưa tiền cho con, không bao giờ tạo gánh nặng tinh thần cho con nữa.

Không lâu sau, chúng tôi chuyển đến quận lỵ. Nhưng sau khi chuyển đến chung cư, tôi phải tốn nhiều tiền hơn cho việc ăn uống và mua rau. Để tiết kiệm tiền mua rau, tôi gói một ít đất vào thùng giấy vụn ở nhà và trồng rất nhiều rau trên ban công. Bạn bè vào nhà cười nhạo tôi và nói rằng tuy nhìn như tôi đã đổi nhà nhưng thực chất chẳng khác gì ở quê. Họ nói đúng, tuy kiếm được tiền nhưng cuộc sống của tôi vẫn như ở quê, nói thẳng ra là tôi sợ nghèo.

Bất chấp sự keo kiệt của chúng tôi, con trai chúng tôi đã lớn. Đôi vợ chồng già chúng tôi rất hạnh phúc, trước khi con trai kết hôn, chúng tôi sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm để mua cho con một căn nhà, đây là số tiền lớn nhất mà chúng tôi từng chi cho con.

Sau khi con trai tôi lấy vợ, nó sớm có một đứa con. Nuôi một đứa con rất tốn kém nhưng chúng tôi chẳng làm gì để giúp đỡ và con trai chúng tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Có lẽ con cũng biết, dù tôi mở miệng cũng không dễ dàng giúp đỡ con, con biết thói quen của tôi, tôi phải tự mình giữ một ít tiền, để lại đủ quỹ lương hưu cho mình.

Cháu trai tôi rất nghịch ngợm, lúc hơn ba tuổi, cháu bị ngã từ giường trẻ em hai tầng xuống đất, bị thương nặng, phải khâu bảy mũi, riêng phí xử lý đã tốn hơn 40.000 NDT (khoảng 137 triệu đồng).

Lúc đó, con dâu tôi chưa đi làm, con trai tôi lâu ngày chưa được trả lương, áp lực rất lớn, nó đến gặp tôi và hỏi vay tôi 30.000 NDT (khoảng 102 triệu đồng).

Tôi tự nhủ bản thân mình không dễ gì tiết kiệm được một ít tiền, phải chu cấp cho việc nghỉ hưu, vợ chồng già sau này chắc chắn không thể trông cậy vào anh ấy nữa. Nếu để con mượn số tiền này, mà không trả lại, tôi sẽ cảm thấy hơi đau khổ; nếu không cho vay, vì không giúp đỡ con mình khi nó gặp khó khăn là không phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ mình thông minh và nghĩ ra cách để đạt được điều tốt nhất cho cả hai, tôi yêu cầu con trai tôi viết giấy nợ và cho nó vay 20.000 NDT (68 triệu đồng).

Khi tôi nói với cô giấy nợ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh ngạc trên khuôn mặt của con dâu tôi. Nhưng con trai tôi không nói gì, nó không viết giấy vay nợ, không lấy tiền của tôi nữa và nó bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Vài năm sau, tôi biết được rằng trong thời gian đó, con trai tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán chiếc xe máy của mình và vay 10.000 NDT (khoảng 34 triệu).

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lúc đó con trai tôi không nhìn lại, rõ ràng là nó đang tức giận, thà đi tìm bạn bè hoặc tự mình bán xe máy còn hơn đến với tôi. Có lẽ anh lại một lần nữa nhớ lại cảnh hồi cấp 3 và xin tôi tiền sinh hoạt.

Tôi cũng giống như con hồi đó, chịu nhiều đau khổ nhưng không có nhiều người giúp đỡ. Hơn nữa, con trai tôi cũng chưa đến mức khó khăn đến cùng, nếu nó đạt tới điểm đó, tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng kết quả là con trai tôi ngày càng trở nên xa lạ với tôi, ngay cả khi nó về nhà vào dịp Tết Nguyên đán, nó cũng không muốn nói vài lời với tôi, ngay cả cháu trai nhỏ của nó cũng bắt đầu phớt lờ tôi. Tôi biết mình đã sai ở đâu.

Tôi luôn tuân thủ phong cách cần cù, tiết kiệm và thận trọng này và tôi tin rằng mình phải đúng. Nhưng cơn đau tim đột ngột của vợ tôi khiến tôi mất cảnh giác. Bà bị đau tim khi đang đi lên cầu thang và qua đời tại bệnh viện.

Lúc này tôi chợt nhận ra ở nhà tiết kiệm nhiều tiền như vậy có ích gì, lương hưu cao có ích gì, vợ tôi cả đời vất vả làm việc nhưng cuối cùng lại vội vã ra đi trước khi kịp tận hưởng vài ngày vui vẻ. Tôi bắt đầu suy ngẫm về những gì mình đang làm và nhận ra rằng mình thực sự bị ám ảnh bởi tiền bạc, đôi khi tôi chỉ nhận ra tiền chứ không phải con người. Tính keo kiệt tiền bạc đã ăn sâu vào tôi.

Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình: Tiền không phải là tất cả và việc tiết kiệm nhiều tiền hơn cũng không thể khiến tôi hạnh phúc hơn.

Thấy con trai xa lánh tôi vì tính keo kiệt của tôi, tôi dự định sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ giữa hai cha con. Tuy nhiên, không dễ để tìm lại những gì đã mất.

Nhiều khi tôi gọi điện cho con trai, cháu có nghe máy hay không tùy theo tâm trạng của cháu. Tôi đã nói rõ với anh ấy rằng khi anh ấy cần tiền, bố có thể giúp. Nhưng con trai tôi đã trả lời thẳng với tôi: Bây giờ lương của con cũng đã tăng lên, bố nên giữ lại số tiền đó để nghỉ hưu. Lời nói của anh khiến tôi nghẹn ngào. Tôi mua quần áo, đồ chơi cho cháu, tỏ ra tử tế với cháu, thái độ của con trai tôi đối với tôi dần dần tốt hơn.

Vài năm sau, tôi nhập viện vì bệnh cao huyết áp, nằm trên giường bệnh, tôi đành phải gọi điện cho con trai, mong cháu sẽ đến thăm. Thực ra tôi không còn chút hy vọng nào, tôi biết năm đó tôi đã làm con trai tổn thương. Dù sao thì con trai tôi cũng đã đến và chăm sóc tôi rất chu đáo trong bệnh viện, để tôi khỏe trở lại.

Trong thời gian nằm viện, con trai tôi vẫn phàn nàn và bực bội với tôi, nhưng rõ ràng cháu đã khá hơn nhiều so với vài năm trước. Tôi biết mình đã đi quá xa, không mong con trai tha thứ, tôi chỉ hy vọng tôi và con trai cuối cùng có thể hàn gắn, giúp con trai tôi giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Sự rạn nứt trong mối quan hệ của tôi với con trai hồi đó bắt đầu từ sự khắc nghiệt của tiền bạc, giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc những năm tháng sau này. Tôi định buông tay, số tiền sẽ giúp con tôi sống tốt hơn. Tôi tin rằng họ chắc chắn sẽ bảo vệ tôi trong những năm tháng cuối đời.

Mọi người có tin rằng mối quan hệ giữa tôi và con trai tôi sẽ tốt đẹp hơn không? Ngoài ra, với tư cách là một người cha, tôi có thực sự keo kiệt với những hành vi trong quá khứ với con trai mình không?

Theo Toutiao