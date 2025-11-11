Tối bỏ hơn 264 triệu đồng tiền mặt vào két sắt, sáng hôm sau đã “bay mất” 36 triệu: Cảnh sát kiểm tra camera, vạch trần “chiêu trò” của kẻ trộm

Két sắt “nuốt tiền”

Năm 2021, vợ chồng cô Tạ tại Thượng Hải, Trung Quốc, tích cóp được một khoản tiền đáng kể sau nhiều năm làm ăn kinh doanh. Thay vì gửi ngân hàng, cả hai quyết định cất giữ toàn bộ tiền mặt trong két sắt tại nhà. Mỗi lần cất tiền, cô Tạ đều kiểm đếm cẩn thận và ghi chép rõ ràng vào sổ chi tiêu.

Tháng 4/2021, cô Tạ phát hiện gần 3.000 NDT ( khoảng 11 triệu đồng) trong két sắt không cánh mà bay. Nghĩ chồng có thể đã tiêu dùng mà quên báo lại, cô im lặng bỏ qua. Đến tháng 8 cùng năm, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo đó, trước ngày thanh toán tiền cho đối tác, cô Tạ để riêng 71.600 NDT (khoảng 264 triệu đồng) trong két sắt. Để chắc chắn, người phụ nữ này đã đếm lại tiền nhiều lần rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, cô bàng hoàng khi phát hiện thiếu 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng).

Sau khi kiểm đếm nhiều lần vẫn không đúng số tiền, cô Tạ gọi chồng về để hỏi cho rõ. Tuy nhiên, chồng cô một mực khẳng định chưa từng đụng đến số tiền trên. Điều này khiến cả hai vợ chồng càng thêm hoang mang. Cuối cùng, họ quyết định báo cảnh sát khi phát hiện gần 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) đã biến mất chỉ trong 3 tháng.

Nghi phạm lộ diện

Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát kết luận không có dấu hiệu đột nhập. Họ khuyên gia đình lắp camera theo dõi thêm và giữ kín sự việc để tránh “rút dây động rừng”.

Vài ngày sau, số tiền của cô Tạ lại mất 1.000 NDT (hơn 3,6 triệu đồng). Tuy nhiên sau khi trích xuất camera, họ vẫn không xác định được nghi phạm do hình ảnh mờ nhoè, gián đoạn.

Lần này, cô Tạ quyết định đổi mật khẩu két sắt và không cho chồng biết. Dẫu vậy, tiền vẫn tiếp tục biến mất. Đặc biệt, mỗi lần sự cố xảy ra, camera lại bị tắt vài phút. Điều này lại kiến chồng cô Tạ bắt đầu nghi ngờ ngược lại vợ mình. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, cả hai thống nhất tiếp tục phối hợp với cảnh sát để điều tra làm rõ sự việc.

Để tìm ra thủ phạm, cô Tạ ghi lại số seri trên từng tờ tiền và nhờ mẹ chồng trông nhà trong lúc đi làm. Khi mẹ chồng có mặt, tiền trong két sắt vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng chỉ cần không ai ở nhà, tình trạng mất tiền lại tiếp diễn.

Cảnh sát sau khi xem lại camera tại cửa thì phát hiện mỗi lần mất tiền đều xuất hiện bóng của một người đàn ông. Đó là ông Chu, hàng xóm của cô Tạ. Để có thêm bằng chứng, cơ quan chức năng yêu cầu cô Tạ lắp thêm camera mini ngay trên két sắt. Biện pháp này lập tức phát huy hiệu quả.

Một ngày, khi vợ chồng cô Tạ đi vắng, camera ghi lại cảnh ông Chu đứng cảnh giới bên ngoài, trong khi vợ ông mở cửa vào nhà, dùng chìa khóa mở két và lấy tiền. Cả hai hành động nhanh nhẹn, chuyên nghiệp như đã có tính toán từ trước.

Cảnh sát sau đó đã triệu tập vợ chồng ông Chu và tiến hành khám xét nhà của họ. Kết quả, số tiền trùng số seri mà cô Tạ ghi chép đã được tìm thấy. Trước bằng chứng không thể chối cãi, hai vợ chồng người đàn ông này buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Thủ đoạn tinh vi

Theo lời khai, họ phát hiện gia đình cô Tạ thường ra ngoài vứt rác, nhận hàng mà quên khóa cửa. Một lần như vậy, họ lẻn vào nhà và phát hiện chìa khóa két sắt đang cắm sẵn nên làm một chìa khóa dự phòng. Khi phát hiện gia chủ đã lắp camera, họ đã cố tình tắt công tắc nguồn để tiện bề hành sự.

Bằng cách này, 2 vợ chồng ông Chu đã nhiều lần lấy trộm tiền trong két sắt nhà cô Tạ. Cả hai sau đó đã bị xử lý theo pháp luật Trung Quốc. Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát, vợ chồng cô Tạ đã lấy lại được tài sản bị mất.

Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở về việc đảm bảo an toàn tài sản trong gia đình, đặc biệt là với những khoản tiết kiệm lớn.

(Theo Baijiahao)