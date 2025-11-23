Tôi cứ đổ lỗi cho giá cả, đến khi nhìn bảng chi tiêu và thấy chính mình đang làm rò rỉ 1,2 triệu mỗi tháng

Tôi đổ lỗi cho giá cả – vì đó là cách dễ nhất

Trong 6 tháng liên tiếp, tôi liên tục than:

- “Rau đắt quá.”

- “Tiền điện tăng rồi.”

- “Xăng lại lên giá.”

Và mỗi lần hết tiền sớm hơn dự định, tôi đều đổ cho… bối cảnh.

Chị đồng nghiệp bảo với tôi một câu rất thật: “Đổ lỗi cho giá cả giống như cái lối thoát tinh thần. Nhưng nó không giải quyết gì cả”.

Câu nói ấy khiến tôi quyết tâm thử một việc mà ai nghe cũng bảo “làm 1-2 hôm chán lắm”: ghi chi tiêu chi tiết trong 7 ngày.

Tôi không ngờ 7 ngày đó lại thay đổi cách tôi nhìn về tiền.

Bảng chi tiêu 7 ngày và 1 con số khiến tôi đứng hình

Tôi ghi mọi khoản — dù chỉ 5.000 đồng:

- Tiền gửi xe

- Tiền ship nhỏ

- Cà phê

- Mua thêm gói bánh cho con

- 2 cái móc dán tường

- 1 bó rau bị héo phải bỏ

- Một chai nước rửa bát mua vội ở siêu thị với giá cao hơn bình thường

- Một lần đi Grab 1,8km vì… trời hơi nắng

Đến ngày thứ bảy, tôi tổng hợp lại. Và đây là con số làm tôi “tỉnh” hẳn: 303.000 đồng tiền rò rỉ trong 7 ngày → tương đương 1,2 triệu mỗi tháng.

Không phải giá cả tăng. Không phải lương tôi thấp. Mà là tôi tiêu tiền theo cảm xúc, thói quen và tiện lợi

18 khoản rò rỉ tạo thành 1,2 triệu mỗi tháng

Tôi chia rò rỉ thành các nhóm – để thấy rõ mình đang mất tiền ở đâu.

1. Nhóm “tiện lợi” (chi đều nhưng không cần thiết)

- Gửi xe 5.000–7.000đ/lần

- Đi Grab cho quãng rất ngắn

- Ship hàng vì lười đi bộ 5 phút

- Mua đồ siêu thị thay vì chợ gần (đắt hơn 10–20%)

Tổng 7 ngày: 105.000đ

2. Nhóm “cảm xúc – buồn miệng”

- Cà phê 25.000đ

- Trà chanh, sinh tố

- Ăn vặt buổi tối

- Mua một gói snack khi đi siêu thị

Tổng 7 ngày: 82.000đ

3. Nhóm “nhỏ mà không tính”

- Túi rác – khăn ướt

- Nước rửa bát – nước lau nhà

- Sáp thơm phòng tắm

- Phí vệ sinh nhỏ

Tổng 7 ngày: 48.000đ

4. Nhóm lãng phí thực phẩm

- Rau úa do nhét quá đầy tủ

- Thịt để quên ngăn đá

- Canh thừa bỏ đi

Tổng 7 ngày: 38.000đ

5. Nhóm chi cho con – việc nhà – công việc

- Sticker nhỏ

- Photo tài liệu cho con

- Văn phòng phẩm không được hoàn chi

- Mua đồ đột xuất cho lớp

Tổng 7 ngày: 30.000đ

Cộng lại: 303.000đ / 7 ngày → ~1.200.000đ / tháng

Tôi chưa từng thấy mình tiêu tiền ở đâu… cho đến khi nó hiện ra rành rành.

3 sự thật khiến tôi thay đổi ngay lập tức

1. Không phải giá cả tăng – mà là tôi không kiểm soát “tiện lợi”

Ship vì lười. Grab vì hơi mệt. Siêu thị vì tiện. Những thứ tưởng nhỏ lại chiếm 1/3 tổng rò rỉ.

2. Chi nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày mới là thứ nguy hiểm

Một gói snack 12 nghìn không sao. Nhưng 12 nghìn 7 ngày = 84 nghìn. 84 nghìn * 4 tuần = 336 nghìn.

Tôi chưa từng nghĩ đến phép nhân này.

3. Tủ lạnh chính là nơi “lọt tiền” nhiều nhất

Cứ nghĩ mua nhiều là tiết kiệm. Nhưng nếu 20% đồ bị héo – hỏng – quên → bạn đang tự cắt vào ví của chính mình.

3 thay đổi nhỏ giúp tôi bịt rò rỉ ngay trong tuần sau

• Giới hạn ship: 1 lần/tuần – đúng nghĩa “trừ khi cấp bách”

Chỉ riêng khoản này đã giúp tôi giảm gần 200 nghìn/tháng.

• Quy tắc tủ lạnh 3 tầng: ăn ngay – chuẩn bị – dự trữ

Giảm được 70% lãng phí thực phẩm.

• Ghi một dòng duy nhất mỗi ngày: “Hôm nay rò rỉ bao nhiêu?”

Cách này cực kỳ hiệu quả vì tạo “điểm dừng” tâm lý.

Kết lại

Tôi đã trách nhầm giá cả. Thủ phạm thực sự… là những thói quen tôi tưởng như vô hại.

Chỉ cần nhìn bảng chi tiêu 7 ngày, tôi đã thấy rõ 1,2 triệu mỗi tháng đang trôi đi mà không đem lại giá trị gì cho cuộc sống.

Khi bịt lại được, tôi mới hiểu: Dư dả không phải là kiếm thêm — mà là giữ đúng số tiền mình đang có.