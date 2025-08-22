Tôi đi bộ 10.000 bước, len lỏi 9 tiếng trên phố ngày Tổng hợp luyện đầu tiên ở Hà Nội và thấy những điều “không chiếu trên TV”

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, hay còn được gọi là Day 1 của concert Quốc gia A80 đã diễn ra vào ngày 21/8. Không đếm xuể thành viên Fandom Yêu Nước tham gia sự kiện ngay từ ngày đầu tiên này. Tôi là một trong số đó.

Len lỏi vào dòng người trong gần 9 tiếng đồng hồ, đi bộ hơn 10 nghìn bước chân đem đến cho tôi một cảm giác không thể tả hết: Rất xứng đáng.

Đi đu Tổng hợp luyện là một trải nghiệm trọn vẹn và tuyệt vời

Tôi ở Hoàng Hoa Thám, đồng nghĩa với việc những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính lễ… sẽ được thưởng thức trọn vẹn cảm giác của người ở Ba Đình - tâm điểm nơi diễn ra sự kiện concert Quốc gia.

Khoảng 12h45, tôi bắt đầu ra khỏi nhà và bốc trúng “sít rịt” đầu tiên: Đón đoàn xe chiến sĩ tập trung về Ba Đình. Những chiếc xe chở các chiến sĩ nối tiếp nhau qua Hoàng Hoa Thám và chạy về hướng công viên Bách Thảo để tập kết.

Nhưng không chỉ chở các chiến sĩ, đoàn xe còn mang theo cả những tiếng hát vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng” . Chiến sĩ trên xe, các cô chú trong khu phố, cả những người trẻ như tôi - mọi người đồng thanh hát, khiến cả 1 con đường rộn ràng chưa bao giờ thấy.

Đoàn xe chở các chiến sĩ hướng về phía công viên Bách Thảo

Trong lúc đó, dòng người đổ về đường Hùng Vương đông vui

Đến 13h hơn, đi ngang công viên Bách Thảo - bình thường là chỗ mọi người chạy bộ và tập thể dục, nay hóa thành điểm tập kết của các chiến sĩ. Những gương mặt trẻ măng, làn da rám nắng vì tập luyện, nụ cười tươi hơn hoa khi nghe gọi to: “Các đồng chí cố lên nhé!”. Tiếng “Dạ” đáp lại nghe ưng bụng gì đâu.

Khoảng 15h, tôi có mặt ở ngã tư Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương và bốc trúng sít rịt thứ 2: Gặp khối xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích.

Dân tình gọi vui khối này là dàn “cua đồng” xuống phố còn người sống ngay tại phố Phan Đình Phùng thì sao? Đây là câu trả lời từ cô Tuyết (nhà ở Phan Đình Phùng): “Phố nhà tớ mà, tớ vừa quay lên ‘Phây’ đây này. Vui lắm. Mấy giờ nó (tức là xe tăng - PV) chạy ấy nhỉ? Để về nấu cơm cái rồi ra xem tiếp”. Vừa nói cô vừa cho tôi xem Facebook của cô rồi vội vã đi nấu cơm để còn kịp ra xem.

Khối xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích chuẩn bị rời Nguyễn Tri Phương

Ở đây tôi cũng có cơ hội trò chuyện với một vài chiến sĩ đi làm nhiệm vụ A80, những câu chuyện nhỏ nhưng khiến cả người kể và người nghe thấy vui lạ - là cảm giác của những người biết mình được chào đón, được yêu thương. Không cần gì to tát, nhưng tất cả đều rất đặc biệt.

“Bọn em là bộ đội nghĩa vụ, thay nhau trực ở đây mấy ngày này. Chị uống nước chè không? Hay nước ngọt? Chị lấy giấy lau mồ hôi không? Bộ đội cái gì cũng có. Bọn em cũng vừa được các bạn đi qua đây tặng quà, có bạn từ TP.HCM ra chơi xong gửi đồ ở đây để đi chơi rồi. Nhiều người đến đây từ sáng lắm chị ạ. Có người đi chụp ảnh thôi xong về, nhưng chủ yếu mọi người ở lại chờ đến tối để xem diễu binh”, một chiến sĩ kể.

Khung cảnh vắng bóng người hiếm có ở khu vực Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương

18h, quay trở lại khu vực Thanh Niên giao với Phan Đình Phùng và Hùng Vương, tôi gặp các chiến sĩ đang nghỉ giải lao sau khi tập thử ở Quảng trường Ba Đình đồng thời chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức. Dù thời tiết hơi oi, các chiến sĩ đều mải mướt mồ hôi nhưng ai cũng cười hiền khô, luôn sẵn lòng khi có người đề nghị chụp ảnh.

Đến 20h như đã định, các khối chiến sĩ lần lượt vào đội hình, tiến ra tuyến đường diễu binh. Chị gái đứng cạnh tôi vừa dõi theo các chiến sĩ vừa tuyên bố: “Hôm nay mình đứng đây để xem đội này, 24 mình đi đứng chỗ khác theo dõi đội khác, 29 mình lại đứng chỗ khác nữa. Nhất quyết không thể thiếu đội nào!”.

Các chiến sĩ Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy chuẩn bị trước khi Tổng hợp luyện

Lúc 21h30, tôi hoà vào dòng người đi bộ về nhà, thấy Hà Nội như có một cái Tết rực rỡ giữa mùa hè. Pháo hoa lúc này là tiếng cười nói rộn ràng vang khắp phố. Về đến nhà, mở mạng lên, tôi lại tiếp tục “mất ngủ” vì loạt khoảnh khắc dễ thương được các bạn trẻ quay, edit, chèn nhạc hào hùng rồi chia sẻ khắp nơi. Fanpage Thông tin Chính phủ lúc 2h sáng vẫn còn phát lại clip về khối “bắn tim”, hay đoạn các chiến sĩ đồng thanh gửi lời chúc tới chị em khiến cả trăm người ồ lên vỗ tay không ngớt. Rồi cảnh những bàn tay vẫy chào, những nụ cười lưu luyến khi tiễn các anh chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ lên xe - ai cũng vui mà chẳng nỡ rời.

Tất cả khiến tôi ôm điện thoại mà cười sướng. Có ai như tôi không?

Mọi người bao quanh các khối diễu binh

Còn các chiến sĩ "bắn tim" cỡ này

Chú thích ảnh

Chưa gì đã thấy luỵ concert quốc gia!