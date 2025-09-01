Tôi mới nhận ra 7 loại gia vị trong bếp này đều là "chuyên gia sức khỏe", vẫn chưa muộn để ăn chúng đâu

Từ hạt tiêu, giấm ăn, gừng, hoa tiêu cho đến trần bì, mù tạt hay rau mùi… đều có thể trở thành những “trợ thủ đắc lực” giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, nhất là vào mùa thu đông dễ mắc bệnh.

Hạt tiêu

Khi ăn các món nhiều dầu mỡ như thịt kho, gà rán, chỉ cần rắc chút hạt tiêu, hương vị sẽ hài hòa hơn, lại giúp kích thích dịch vị, thúc đẩy tiêu hóa. Nhờ vậy, sau bữa ăn không còn cảm giác nặng bụng, khó chịu. Ngoài ra, hạt tiêu còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể “tống” bớt khí thừa ra ngoài.

Giấm ăn

Ít ai ngờ giấm ngoài công dụng nêm nếm còn có khả năng kháng khuẩn tự nhiên nhờ thành phần axit axetic. Mùa cảm cúm, trong nồi cháo hay món rau luộc, chỉ cần cho thêm chút giấm không chỉ làm món ăn thêm vị chua thanh mát mà còn góp phần hạn chế sự xâm nhập của vi-rút, giúp cả gia đình ít ốm vặt hơn.

Gừng

Một lát gừng nhỏ có thể mang đến tác dụng lớn. Sáng sớm, luộc trứng cùng vài lát gừng, ăn vừa ngon lại vừa ấm bụng. Ngày lạnh, một cốc nước gừng pha với đường đỏ có thể giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng, khí lạnh cũng dễ dàng bị đẩy lùi.

Hoa tiêu

Hoa tiêu được mệnh danh là “vua gia vị”, đặc biệt hữu ích khi chế biến các món bò, dê. Vị cay nồng không chỉ át mùi hôi mà còn giúp ấm bụng, đuổi ẩm. Nhiều gia đình còn dùng nước hoa tiêu để ngâm chân, cải thiện tuần hoàn máu, giảm tình trạng tay chân lạnh vào mùa đông.

Trần bì

Là vỏ quýt phơi khô, trần bì được coi là “thần dược” trong nhiều món hầm. Cho thêm một lát trần bì vào nồi xương hầm giúp nước dùng trong, dậy mùi, lại giảm cảm giác béo ngậy. Uống nước trần bì pha mật ong cũng giúp giảm đầy bụng, long đờm, dễ chịu hơn khi bị ho.

Mù tạt

Không chỉ là “bạn đồng hành” với sashimi, mù tạt còn giúp trung hòa tính hàn của hải sản, giảm nguy cơ đau bụng. Vị cay xộc của mù tạt cũng kích thích tiêu hóa, đặc biệt hữu ích với những ai ăn uống kém ngon.

Rau mùi

Một bát mì nóng kèm chút rau mùi có thể giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, giảm cảm giác nghẹt mũi khi mới chớm cảm lạnh. Ăn rau mùi kèm các món nhiều dầu mỡ cũng giúp tiêu hóa tốt hơn, tránh đầy hơi khó chịu.

Có thể thấy, những gia vị tưởng như “phụ” trong căn bếp lại mang đến lợi ích không ngờ cho sức khỏe. Sử dụng đúng cách, vừa giúp món ăn thêm ngon, vừa như một cách “tẩm bổ” tự nhiên cho cơ thể, đặc biệt hữu ích trong giai đoạn giao mùa.

