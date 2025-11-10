Tôi "tiếc đứt ruột" vì sống đến giờ mới biết 3 mẹo bảo quản gừng nửa năm vẫn tươi ngon, giữ được nhiều dinh dưỡng!

Gừng không chỉ là nguyên liệu quen thuộc khi nấu ăn mà còn là "thuốc quý" cho sức khỏe. Gừng tươi có rất nhiều lợi ích từ khử mùi, tăng hương vị, giữ ấm tới chống ung thư, chữa cảm lạnh, giảm đau, tăng cường miễn dịch, thúc đẩy tuần hoàn máu...

Chỉ có điều, gừng cũng không dễ bảo quản. Nhiều người phải đau đầu khi gừng mua về chưa được bao lâu đã dễ bị khô quắt hoặc thậm chí bị thối, mọc mầm... khiến dưỡng chất thất thoát và gây lãng phí.

3 mẹo bảo quản gừng đơn giản, hiệu quả nhưng ít người biết

Để bảo toàn tối đa dinh dưỡng của gừng và giữ độ tươi ngon đến nửa năm, bạn hãy áp dụng ngay 3 mẹo "nhỏ nhưng có võ" dưới đây:

Dùng gạo để bảo quản gừng

Ít ai ngờ rằng, gạo - thực phẩm phổ biến nhất trong mỗi gia đình lại có thể trở thành "thiên thần hộ mệnh" cho gừng, giúp gừng giữ được độ tươi giòn và dinh dưỡng trong thời gian rất dài. Nếu làm đúng cách, thậm chí có thể lên đến nửa năm.

Ảnh minh họa

- Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn cần rửa sạch gừng dưới vòi nước chảy nhẹ để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Sau đó, dùng khăn sạch lau thật khô gừng, đảm bảo không còn hơi ẩm trên bề mặt. Cuối cùng, vùi củ gừng khô ráo này vào thùng gạo. Nếu muốn kéo dài thời gian bảo quản lên, bạn có thể dùng riêng một lượng gạo để bảo quản gừng và thay thế gạo đó sau mỗi một vài tháng.

Bản thân gạo có tính chất rất khô và khả năng hút ẩm cực tốt. Gừng ẩn mình trong gạo giống như được bọc trong một lớp màng bảo vệ khô ráo, cách ly hoàn toàn với không khí ẩm, ngăn ngừa nấm mốc và mất nước. Điều này giúp các hoạt chất quý như Gingerols được duy trì ổn định. Thậm chí, phương pháp này còn giúp xua đuổi côn trùng khỏi thùng gạo nhờ mùi cay nồng của gừng.

Dùng giấy bạc để bảo quản gừng

Một mẹo đơn giản, ít người biết nhưng cực kỳ hiệu quả để bảo quản gừng tươi lâu là sử dụng giấy bạc (giấy nhôm). Giấy bạc có khả năng ngăn cách gừng khỏi không khí và độ ẩm bên ngoài một cách tối ưu.

- Cách thực hiện: Bạn chỉ cần bọc củ gừng kín hoàn toàn trong giấy bạc (đảm bảo không còn khe hở). Sau đó, đặt gừng đã bọc ở nơi mát mẻ, thoáng gió trong nhà, không cần tủ lạnh.

Ảnh minh họa

Phương pháp này giúp gừng giữ được độ tươi, ngăn ngừa quá trình mất nước và nảy mầm. Việc cách ly độ ẩm giúp bảo tồn tối đa các hoạt chất cay như Gingerols, duy trì hiệu quả kháng viêm của gừng. Bạn nên kiểm tra định kỳ (khoảng 1-2 tuần) và thay giấy bạc mới nếu thấy giấy bị rách hoặc ẩm. Lưu ý rằng gừng phải được lau khô hoàn toàn trước khi bọc để tránh hơi ẩm bị giữ lại, gây mốc.

Dùng đất/cát để bảo quản gừng

Gừng vốn mọc từ đất, vì vậy việc thả gừng trở về đất là cách để duy trì môi trường sống tự nhiên của nó. Mẹo này giúp gừng giữ được độ ẩm cần thiết, chậm quá trình khô héo.

- Cách thực hiện: Bạn có thể mua một chậu hoa hoặc một thùng đất/cát khô. Nhẹ nhàng chôn gừng vào đất trong chậu, sau đó đặt chậu ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Thỉnh thoảng, bạn chỉ cần tưới nước nhẹ nhàng, thật ít để duy trì độ ẩm nhất định cho đất.

Ảnh minh họa

Với cách này, gừng sẽ luôn tươi nhờ được cung cấp độ ẩm và dinh dưỡng từ đất, giúp bảo tồn các enzyme và vitamin dễ bay hơi. Tuy nhiên, thời gian bảo quản bằng cách chôn trong đất hoặc cát sẽ tương đối ngắn hơn so với gạo, thường chỉ kéo dài khoảng 2 - 3 tháng do một phần gừng vẫn tiếp xúc với không khí. Ngoài ra, không được để gừng gặp án nắng trực tiếp và tưới nhiều nước vì gừng sẽ nảy mầm thành cây và phần củ dần không ăn được nữa.

Gừng có những dấu hiệu này tuyệt đối không ăn!

Mặc dù việc bảo quản đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ của gừng, nhưng khi gừng đã xuất hiện những dấu hiệu sau, bạn tuyệt đối không được tiếc rẻ mà phải vứt bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe:

- Gừng bị thối rữa hoặc ẩm nặng: Khi gừng bị thối, các thành phần bên trong sẽ biến đổi, sản sinh ra chất độc nguy hiểm gọi là Safrole, có khả năng gây hoại tử tế bào gan.

- Gừng có dấu hiệu nấm mốc: Sự xuất hiện của các đốm mốc, hoặc có mùi lạ, cho thấy đã có sự xâm nhập của nấm mốc và vi khuẩn, có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa

- Gừng bị mọc mầm: Khi gừng mọc mầm, mặc dù không độc như khoai tây, nhưng hàm lượng dinh dưỡng đã suy giảm đáng kể, và có nguy cơ bị thối ở các phần không nhìn thấy.

- Gừng bị đổi màu bất thường: Gừng có màu sắc lạ (như màu xanh hoặc nâu đậm không phải màu tự nhiên), cho thấy nó đã bị nhiễm độc hoặc có nguy cơ nhiễm độc tố từ môi trường bên ngoài.