Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần

Theo Thư Hân | 03-05-2026 - 09:06 AM | Sống

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần

Nói thật, đồ gia dụng bằng inox (thép không gỉ) không chỉ bền bỉ theo thời gian mà còn mang lại vẻ đẹp hiện đại, tối giản cho ngôi nhà.

Tôi vốn là một người "nghiện" sắp xếp nhà cửa, và sau nhiều năm loay hoay với đủ loại hộp nhựa, kệ nhựa, tôi nhận ra inox mới thực sự là chân ái. Những món đồ này nhìn qua thì có vẻ đơn điệu, nhưng khi đặt vào không gian sống, chúng tạo nên một vẻ đẹp hiện đại và cực kỳ sạch sẽ. Dưới đây là 7 món đồ inox mà tôi cho là những khoản đầu tư hời nhất cho căn nhà của mình.

1. Kệ inox nhiều tầng

Nếu bạn từng đau đầu vì tủ bếp quá cao nhưng lại không tận dụng được hết khoảng trống, thì kệ inox xếp chồng chính là cứu cánh. Với thiết kế chân kẹp vòng khóa chắc chắn, bạn có thể chồng 2 đến 3 tầng để đựng ly tách hoặc hũ gia vị. Sự cứng cáp của inox giúp kệ không bị võng như kệ nhựa, tạo nên một hệ thống lưu trữ cực kỳ vững chãi.

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 1.
Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 2.
Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 3.

2. Chạn úp bát đĩa inox

Không cần những bộ giá bát cồng kềnh, một chiếc giá inox thanh mảnh với khay hứng nước bên dưới là đủ để làm bừng sáng góc bếp. Bạn thậm chí có thể bỏ khay hứng để biến nó thành một chiếc giỏ đựng đồ decor trên bàn ăn. Chất liệu inox sáng bóng giúp bát đĩa sau khi rửa trông sạch sẽ và cao cấp hơn hẳn.

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 4.

3. Giá đỡ nắp nồi

Món đồ này có thiết kế khá thú vị. Nó không chỉ là nơi để những miếng lót nồi, lót ly hay khăn ăn mà còn là một vật trang trí đầy cá tính cho căn bếp. Sự nhỏ gọn giúp nó dễ dàng nép mình sát tường, vừa ngăn nắp vừa không tốn diện tích.

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 5.

4. Kệ đựng đồ rửa chén bát

Đây là món đồ tôi tâm đắc nhất vì khả năng giải quyết triệt để tình trạng bám bẩn quanh bồn rửa. Kệ được gắn trực tiếp vào vòi nước, dùng để đựng xà phòng hoặc miếng bọt biển. Thiết kế dạng lưới giúp nước thoát đi ngay lập tức, giữ cho khu vực vệ sinh luôn khô ráo và không bao giờ bị nấm mốc.

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 6.

5. Giá treo bàn chải + kem đánh răng inox

Việc sử dụng inox trong môi trường ẩm ướt như nhà tắm là quyết định cực kỳ sáng suốt vì nó không bị xỉn màu hay tích tụ vi khuẩn như nhựa. Tôi thật lòng khuyên bạn nên đầu tư sản phẩm này vì vừa bền đẹp theo thời gian lại vừa giúp tiết kiệm không gian phòng tắm, sắp xếp bàn chải, kem đánh răng và cốc súc miệng ngăn nắp vô cùng.

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 7.

6. Bát inox hình cầu

Chiếc bát này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình khối tròn trịa và chất liệu sắc lạnh. Với phần đáy được làm phẳng để đứng vững, bạn có thể dùng nó làm bát trộn salad, đựng trái cây hoặc đơn giản là một chiếc khay đựng đồ ăn vặt. Nó khiến những món ăn đơn giản nhất cũng trở nên sang chảnh như trong nhà hàng.

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 8.

7. Giỏ inox đựng đồ

Mẫu giỏ này ghi điểm bởi sự chắc chắn và các góc bo tròn tinh tế. Đặc biệt, bốn chân hình tam giác nhỏ ở đáy không chỉ giúp giỏ trông duyên dáng hơn mà còn tạo khoảng cách với mặt bàn, tránh việc nước hay bụi bẩn từ mặt bàn dính vào vật dụng bên trong.

Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 9.
Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần- Ảnh 10.


Theo Thư Hân

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
đồ nhựa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học được chuyên gia đánh giá không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, sinh viên được săn đón ngay khi ra trường

Ngành học được chuyên gia đánh giá không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, sinh viên được săn đón ngay khi ra trường Nổi bật

Mùa hè là 'mùa cao điểm' của sỏi thận: Bác sĩ cảnh báo 1 nhóm người đang trở thành 'nạn nhân' chính

Mùa hè là 'mùa cao điểm' của sỏi thận: Bác sĩ cảnh báo 1 nhóm người đang trở thành 'nạn nhân' chính Nổi bật

Nữ sinh 22 tuổi mắc ung thư phổi, bác sĩ đau lòng chẩn đoán: 2 điều này đã huỷ hoại cuộc đời cô

Nữ sinh 22 tuổi mắc ung thư phổi, bác sĩ đau lòng chẩn đoán: 2 điều này đã huỷ hoại cuộc đời cô

08:42 , 03/05/2026
Đứa trẻ có "phúc khí" nhìn là biết ngay từ nhỏ: 3 đặc điểm này con nhà bạn có không?

Đứa trẻ có "phúc khí" nhìn là biết ngay từ nhỏ: 3 đặc điểm này con nhà bạn có không?

08:30 , 03/05/2026
Lý do gây đau đầu, chóng mặt khi ngủ điều hòa

Lý do gây đau đầu, chóng mặt khi ngủ điều hòa

08:10 , 03/05/2026
Nghỉ lễ 4 ngày vẫn xin thêm, bị từ chối: Nhân sự dọa nghỉ việc, netizen “duyệt đơn giúp”

Nghỉ lễ 4 ngày vẫn xin thêm, bị từ chối: Nhân sự dọa nghỉ việc, netizen “duyệt đơn giúp”

08:02 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên