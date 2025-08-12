Tôi từng tiêu 90% lương mỗi tháng – đến khi áp dụng lối sống "3 không", tài chính mới dễ thở

90% lương “bốc hơi” mỗi tháng, mà tôi không hề nhận ra

Tôi làm trong lĩnh vực hành chính văn phòng tại TP.HCM, lương sau thuế khoảng 17 triệu đồng/tháng. Không phải con số nhỏ, nhưng sau nhiều năm đi làm, tôi vẫn không có một khoản tiết kiệm đúng nghĩa.

Tôi từng nghĩ mình chi tiêu rất có trách nhiệm: ăn sáng 30.000 đồng/ngày, cà phê 2-3 lần/tuần, quần áo chỉ mua khi có sale, thỉnh thoảng ăn nhà hàng với bạn bè. Nhưng khi ngồi liệt kê lại, tôi giật mình:

- Tiền ăn uống lặt vặt, ship đồ mỗi tháng ngốn 3-4 triệu đồng.

- Mua sắm linh tinh (mỹ phẩm, quần áo không cần thiết) chiếm khoảng 2-3 triệu.

- Tiền cho người thân hoặc các khoản “tình cảm” (biếu, tặng, chia sẻ) khoảng 2 triệu.

Tổng cộng gần 15 triệu đồng/tháng, tức là 90% thu nhập, bay hơi mà tôi cứ nghĩ là "chi tiêu bình thường". Chưa kể, tôi còn không có khoản tiết kiệm cố định nào, thẻ tín dụng thường xuyên trong tình trạng phải trả góp.

Bước ngoặt: Khi tôi nghe về lối sống “3 không”

Một buổi tối đọc bài viết về tài chính cá nhân, tôi bắt gặp cụm từ “Lối sống 3 KHÔNG”. Lúc đầu tưởng đó là gì cao siêu, nhưng hóa ra lại rất dễ hiểu:

1. Không chi cho những thứ không cần ngay

2. Không mua nếu chưa lên kế hoạch rõ ràng

3. Không giữ những thói quen gây rò rỉ tài chính âm thầm

Tôi quyết định thử áp dụng trong 3 tháng. Không kỳ vọng lớn, chỉ nghĩ "thử xem sao".

Tôi đã làm gì?

Tôi dừng mua mọi món đồ “cảm tính”

Trước đây, tôi hay mua một món chỉ vì thấy “rẻ” hoặc “đẹp” dù chẳng biết dùng để làm gì. Giờ tôi lập danh sách mua sắm theo tháng, mọi thứ không nằm trong danh sách sẽ không được phép vào giỏ hàng – dù là online hay offline.

Tôi cắt toàn bộ app giao đồ ăn trong điện thoại

Tôi nhận ra mình không cần ăn gà rán 2 lần/tuần hay uống trà sữa chỉ vì buồn miệng. Giờ tôi nấu ăn tại nhà 80% thời gian, và việc này giảm hơn 1,5 triệu đồng/tháng chỉ riêng tiền ăn uống ngoài.

Tôi chuyển thói quen “lướt Shopee” thành “đọc sách 30 phút mỗi tối”

Bỏ thói quen ngồi lướt các sàn TMĐT là cách hiệu quả nhất giúp tôi dừng việc tiêu tiền trong vô thức. Một cuốn sách 80.000–100.000 đồng có thể giúp tôi tiết chế hành vi mua sắm, cải thiện tâm lý và tăng kiến thức, trong khi trước kia tôi từng tiêu 300.000–500.000 chỉ để "chống chán".

Sau 3 tháng áp dụng “3 không” – điều gì đã thay đổi?

Dưới đây là bảng chi tiêu so sánh trước – sau khi áp dụng lối sống 3 không:

Khoản mục Trước kia (VNĐ/tháng) Sau 3 tháng (VNĐ/tháng) Ăn ngoài + đồ uống 3.800.000 1.800.000 Mua sắm linh tinh 2.500.000 800.000 Tặng quà không kế hoạch 2.000.000 1.000.000 Tiết kiệm 0 4.000.000

Tôi bắt đầu để dành được khoảng 4 triệu đồng/tháng, số tiền trước đây hoàn toàn “bốc hơi” không dấu vết. Quan trọng hơn cả: tôi không còn cảm giác stress khi gần đến ngày lĩnh lương.

“3 không” – không phải khắt khe, mà là giải thoát

Nhiều người khi nghe đến "tối giản" hay "thắt lưng buộc bụng" thường nghĩ đó là khổ hạnh. Nhưng điều tôi học được sau 3 tháng là: bớt mua sắm không làm tôi thiếu thốn – ngược lại, tôi thấy nhẹ người, ít phiền não và sống chủ động hơn.

Tôi vẫn đi cafe với bạn, vẫn mua quần áo – nhưng là có kế hoạch. Thay vì mua 3 cái áo giá rẻ rồi để quên trong tủ, tôi mua 1 cái thật sự cần và mặc thường xuyên.

Bắt đầu từ việc dừng “mua cho vui”

Nếu bạn – giống tôi của vài tháng trước – luôn thấy tiền vừa vào ví đã vơi đi, hãy thử lối sống “3 không” như một phép thử đơn giản. Không cần cực đoan, không cần lập kế hoạch tài chính chi tiết ngay lập tức.

Chỉ cần bắt đầu từ việc dừng mua những thứ bạn không thực sự cần, bạn sẽ bất ngờ vì dòng tiền của mình... bỗng nhiên dễ thở đến thế nào.