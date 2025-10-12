Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Tôi vừa mất hết tất cả”: Tâm sự đầy cay đắng của một ‘coin thủ’ sau đêm bão tố

12-10-2025 - 13:32 PM | Kinh tế số

Đây là tâm sự được chia sẻ trên Reddit, trong bối cảnh thị trường tiền số vừa trải qua một đêm “đẫm máu”. Chỉ trong 12 giờ, hơn 19 tỷ USD vị thế đã bị thanh lý, khiến hàng loạt nhà đầu tư cháy sạch tài khoản. Giữa làn sóng hoảng loạn đó, một người đàn ông 36 tuổi kể lại hành trình từ chiến lược DCA kỷ luật đến cú trượt chân với đòn bẩy, để rồi trắng tay chỉ sau một đêm. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai bước vào thị trường.

“Tôi vừa mất hết tất cả”: Tâm sự đầy cay đắng của một ‘coin thủ’ sau đêm bão tố- Ảnh 1.

Tôi từng là kiểu người luôn khuyên người khác “đừng bắt đáy, đừng bắt đỉnh”, tránh xa đòn bẩy và cứ kiên trì DCA (mua định kỳ) mà tích lũy. Vậy mà hôm nay, chính tôi lại là người vấp ngã. Có lẽ câu chuyện buồn này sẽ là một lời cảnh tỉnh nhỏ cho cộng đồng.

Mỗi người đều có lý do riêng khi dấn thân vào đòn bẩy. Tôi thì chẳng cần ai thuyết phục về tương lai của Bitcoin — tôi tin tưởng tuyệt đối rằng nó sẽ còn tồn tại lâu dài và tăng giá, nên hầu hết tiền tiết kiệm của tôi đều đổ vào DCA. Tháng nào còn dư sau chi tiêu, tôi lại mua thêm Bitcoin.

Nhưng 1–2 năm gần đây, chi phí sinh hoạt của tôi tăng mạnh. Cảm giác không còn mua được nhiều như trước khiến tôi khó chịu, và rồi tôi bắt đầu nghĩ: “Chỉ cần 1–2 lệnh đòn bẩy tốt là có thể bù lại quãng thời gian đó.” Từ khoảnh khắc ấy, mọi chuyện lao dốc không phanh.

Đêm qua, tôi cháy sạch tài khoản. Sáng nay thức dậy, tổng tài sản của tôi chỉ còn xấp xỉ số lương tháng tới. Tất cả những gì tích lũy suốt bao năm trời giờ tan thành mây khói, ở tuổi 36.

Khi nghĩ lại quãng thời gian dài để có được số tiền đó, nghĩ đến những việc quan trọng mà nó có thể giải quyết nếu tôi chỉ đơn giản giữ nguyên, tôi thấy đau đớn đến mức không lời nào diễn tả được. Cảm giác xấu hổ, tội lỗi, như phụ lòng gia đình và người thân. Tôi sẽ không bao giờ dám kể chuyện này với ai, và có lẽ sẽ phải sống với nỗi nhục này mãi mãi. Tôi từng đọc những chia sẻ của người rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí có ý định tự tử. Tôi không ở mức đó, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn hiểu vì sao họ có thể rơi vào tình cảnh như vậy.

Bước tiếp theo là gì? Tôi cố tự nhủ rằng ở tuổi 36, tay trắng nhưng vẫn còn công việc, vẫn còn thời gian, thì chưa phải là hết đường. Tôi sẽ bắt đầu gây dựng lại nguồn tiền mặt, đợi đến khi chu kỳ điều chỉnh đưa giá về vùng 80.000–90.000 USD rồi sẽ mua dần trở lại. Có thể phải mất 6–8 năm, tôi mới quay về được điểm xuất phát. Và chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ đụng vào đòn bẩy thêm một lần nào nữa. Đây vẫn là một cơn ác mộng, và tôi đang cố gắng gượng dậy từng chút một.

Nếu bạn mới bước vào thị trường và cảm thấy mình “đến muộn” — hãy nhớ rằng tôi đã ở đó từ khi giá Bitcoin còn 4.000 USD năm 2020, mua đều đặn suốt cả giai đoạn tăng trưởng. Vậy mà giờ đây, tôi trở về con số 0 ở tuổi 36, và chỉ có thể tiếp tục mua lại ở bất cứ mức giá nào trong tương lai.

Bạn có thể chế giễu tôi, nhưng xin đừng chủ quan. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, dù bạn có thông minh hay dày dạn kinh nghiệm đến đâu. Chỉ cần một khoảnh khắc bạn tự nhủ “mạo hiểm một chút thôi”, rất có thể hôm sau bạn sẽ chẳng còn gì.

Đừng trade. Đừng dùng đòn bẩy. Đằng sau mỗi câu chuyện thắng lớn được khoe trên mạng là vô số bi kịch âm thầm. Tôi nói thật.

Chúc mọi người may mắn.

“Tôi vừa mất hết tất cả”: Tâm sự đầy cay đắng của một ‘coin thủ’ sau đêm bão tố- Ảnh 2.

Ảnh: Reddit

Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
coin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng dụng có thể lén đọc tin nhắn mà người dùng nên gỡ ngay

Ứng dụng có thể lén đọc tin nhắn mà người dùng nên gỡ ngay Nổi bật

Tiến vào lĩnh vực kỳ vọng mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao

Tiến vào lĩnh vực kỳ vọng mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao Nổi bật

Nền tảng blockchain quốc gia - hạ tầng chiến lược trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Nền tảng blockchain quốc gia - hạ tầng chiến lược trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

13:13 , 12/10/2025
Cần lộ trình ứng dụng AI

Cần lộ trình ứng dụng AI

13:00 , 12/10/2025
Đang đi bộ trên đường 70, nam thanh niên ở Hà Nội bất ngờ bị công an đưa về đồn

Đang đi bộ trên đường 70, nam thanh niên ở Hà Nội bất ngờ bị công an đưa về đồn

12:41 , 12/10/2025
Chỉ vì một tin nhắn SMS chuyển khoản 680 triệu đồng, nam sinh 2007 ở Hà Nội bị công an đưa đi

Chỉ vì một tin nhắn SMS chuyển khoản 680 triệu đồng, nam sinh 2007 ở Hà Nội bị công an đưa đi

12:30 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên