Tomahawk sẽ đảm bảo an ninh thay binh sĩ tại Kiev

24-11-2025 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền ông Trump hiểu rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn chưa đủ tin cậy trong kế hoạch do Mỹ đề xuất.

Tờ The Washington Post (WP) trích dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết, Washington đang xem xét việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine như một sự đảm bảo an ninh nếu đạt được một giải pháp hòa bình.

Các quan chức Mỹ am hiểu các cuộc đàm phán nói với tờ báo rằng chính quyền Tổng thống Trump hiểu rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn chưa đủ tin cậy trong kế hoạch của Mỹ.

Cụ thể, ông Trump có thể tăng quy mô tối đa được phép của quân đội Ukraine hoặc loại bỏ hoàn toàn.

"Và để tăng cường khả năng răn đe sau chiến tranh, các quan chức đang xem xét cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk nếu đạt được thỏa thuận hòa bình", tờ báo viết.

Việc chuyển giao các tên lửa này đang được xem xét như một giải pháp thay thế cho việc triển khai lực lượng quân sự châu Âu tại Ukraine, điều mà Nga phản đối, các nguồn tin của ấn phẩm giải thích.

Washington tin rằng Kiev sẽ không sử dụng các tên lửa này để chống lại Nga một cách phủ đầu vì làm như vậy sẽ mất đi sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu.

Cùng với nguồn tin từ tờ WP, hãng CNN còn cho biết, ban tham mưu liên quân đã thông báo tóm tắt đánh giá của mình cùng Nhà Trắng vào đầu tháng này, ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Zelensky.

Bộ Chiến tranh Mỹ đã xác định rằng việc cung cấp Tomahawk cho Kiev sẽ không gây tổn hại đến kho vũ khí hiện có của Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ số lượng và thời điểm vũ khí này được chuyển giao.

Thông tin này khá bất ngờ bởi tháng trước, tại cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump tuyên bố Mỹ không có ý định dạy các nước khác cách sử dụng Tomahawk, vì đây là một vũ khí rất phức tạp, đòi hỏi một năm huấn luyện để thành thạo.

Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng Washington cần chúng, bất chấp kho dự trữ lớn của chúng.

Vào ngày 23 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng phản ứng của Nga đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ của mình sẽ rất nghiêm trọng, "nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc".

Trước đó, ông nhấn mạnh rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có thể tiến hành các hoạt động sử dụng vũ khí chính xác tầm xa với sự tham gia của quân đội các nước NATO.

Điều này đồng nghĩa với việc phương Tây sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, làm thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột và ngụ ý rằng Mỹ và các nước châu Âu sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh với Nga.

Mỹ tấn công Syria: Lần đầu S-400 Nga đọ sức Tomahawk - Ai "sấp mặt" trong kịch bản này?

Theo Tiến Thành

Giáo dục & thời đại

