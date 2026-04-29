Tốn 750 triệu đồng mỗi tháng thuê văn phòng để ngắm: Các Startup AI đang "đốt tiền" vào thứ gì đây?

Trong khi làn sóng làm việc từ xa vẫn đang khiến các tòa nhà văn phòng tại Manhattan lao đao, các startup AI lại đang làm điều ngược lại: Săn lùng những diện tích đắc địa nhất tại SoHo hay Flatiron ở New York.

Thế nhưng, đằng sau những sảnh chờ hào nhoáng và mức thuê cao ngất ngưởng là một nghịch lý kỳ lạ: Những dãy bàn ghế trống huếch và những văn phòng chỉ có vỏn vẹn... một vài nhân viên.

Anh Blake Anderson, nhà sáng lập 25 tuổi của 10x (một công ty phát triển ứng dụng di động dựa trên AI) vừa tìm được một không gian văn phòng "trong mơ" tại SoHo. Đó là một văn phòng thoáng đãng với trần nhà cao và sàn gỗ cứng, nằm ngay sát văn phòng của gã khổng lồ OpenAI.

Mỗi tháng, Anderson chi ra 28.500 USD (hơn 750 triệu đồng) cho không gian rộng gần 280 m2 này. Văn phòng được trang bị sẵn 30 bàn làm việc và cả khu vực giải trí với trò chơi điện tử.

Điểm thiếu duy nhất ở đây chính là nhân sự.

Thời điểm ký hợp đồng thuê một năm vào tháng 12, đội ngũ của 10x chỉ có đúng một người là chính Anderson. Nhìn vào những dãy bàn trống trải trong ngày đầu nhận văn phòng, vị founder trẻ tuổi này đã phải tự hỏi liệu mình có đang "vung tay quá trán". Thế nhưng, 10x không phải là trường hợp cá biệt.

Cơn sốt bất động sản vì AI

Các startup AI đang trở thành "phao cứu sinh" mới cho thị trường bất động sản thương mại Manhattan. Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ bất động sản JLL, năm 2025 các công ty AI đã ký hợp đồng thuê hơn 78.500 m2 diện tích văn phòng. Bước sang năm nay, tốc độ này đã tăng gần gấp đôi khi chỉ trong quý đầu tiên, hơn 38.400 m2 đã được chốt hạ.

Tuy nhiên, thực tế bên trong lại là một khung cảnh tương đối yên tĩnh. Benjamin Bass, Phó Chủ tịch môi giới của JLL tại New York, cho biết ông thường xuyên chứng kiến các công ty AI thuê không gian lớn hơn 60% so với nhu cầu nhân sự hiện tại của họ.

Lý do đằng sau sự hào phóng này không chỉ nằm ở tham vọng tăng trưởng. Đối với nhiều startup, một địa chỉ văn phòng "sang xịn" tại các khu vực sầm uất từ SoHo đến quận Flatiron hay NoMad là bảo chứng thép cho sự uy tín trong mắt khách hàng.

“Một khách hàng đã hỏi thẳng chúng tôi rằng công ty có làm việc trực tiếp tại văn phòng hay không như một phần của quá trình thẩm định,” Caitlin Leksana, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Fazeshift chia sẻ.

Hiện tại, nhân sự của Fazeshift là Yasmine Naini đang được “hưởng thụ” một không gian làm việc chung trên đại lộ Park Avenue với 11 bàn làm việc, tiêu tốn 7.022,95 USD mỗi tháng. Tất nhiên, cô Naini là người duy nhất ngồi đó thường xuyên.

Theo tờ Fortune, sự trỗi dậy của văn hóa làm việc "9-9-6" (từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) trong giới công nghệ cũng là nguyên nhân khiến các nhà sáng lập ưu tiên không gian đẹp. Khi nhân viên dành phần lớn cuộc đời tại văn phòng, họ cần một nơi không chỉ để làm việc mà còn để hít thở.

Nhà sáng lập Blake Anderson của 10x khẳng định: “Nếu việc thuê một không gian lớn hơn giúp khả năng tư duy rõ ràng và chất lượng trải nghiệm công việc của tôi tăng thêm 20%, thì số tiền đó hoàn toàn xứng đáng.”

Đến nay, đội ngũ của anh đã tăng lên 4 người, nhưng vẫn còn quá nhiều diện tích trống để anh có thể mời bạn bè đến ngồi làm việc nhờ. Tại một thành phố ồn ào như New York, sự tĩnh lặng và rộng rãi của văn phòng trống lại trở thành một loại xa xỉ phẩm giúp giải tỏa áp lực.

Tại khu Flatiron, John Zhao - CEO của startup y tế AI Blossom - cũng vừa ký hợp đồng thuê 2 năm cho trụ sở rộng hơn 460 m2 với giá 17.000 USD mỗi tháng.

Với 12 nhân viên trên tổng số 40 bàn làm việc, văn phòng của Blossom hiện vẫn đầy những thùng carton và dây cáp máy tính chạy dài, nhưng Zhao tin rằng họ sẽ sớm "lấp đầy" không gian này trong năm tới. Để chuẩn bị, anh đã trang bị sẵn bàn bóng bàn, những thùng bỏng ngô khổng lồ và một kệ rượu đầy ắp phía trên tủ lạnh.

Canh bạc của các chủ nhà

Tờ Fortune cho hay các chủ tòa nhà tại New York vốn từng chịu "trái đắng" từ sự sụp đổ của bong bóng dot-com đầu những năm 2000, khi hàng trăm startup phá sản và bỏ lại những khoản nợ tiền thuê khổng lồ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản họ đặt cược vào làn sóng AI.

Dù vậy, quy trình thẩm định hiện nay đã khắt khe hơn nhiều. Các chủ nhà thường soi xét kỹ lưỡng bảng cân đối kế toán, các vòng gọi vốn, kế hoạch kinh doanh và dự báo doanh thu trước khi gật đầu cho thuê. Họ đánh giá startup AI như một nhà đầu tư mạo hiểm thực thụ.

Lịch sử đã chứng minh một số "canh bạc" đã thắng lớn. Startup y tế AI Adonis từng thuê văn phòng rộng hơn 2.300 m2 tại số 3 Trung tâm Thương mại Thế giới khi chỉ có 25 nhân viên.

“Lúc đó chúng tôi giống như một đứa trẻ đi đôi giày cỡ 12 khi chân mới chỉ cỡ 4,” Akash Magoon, CEO của Adonis ví von.

Hiện tại, công ty đã có 85 nhân viên và không gian khổng lồ ngày nào nay đã trở thành động lực thúc đẩy đội ngũ phát triển mỗi ngày.

Tại New York, nơi diện tích luôn là một cuộc đua khốc liệt, việc các startup AI chấp nhận trả giá cao cho những chiếc bàn trống không chỉ là chuyện "khoe mẽ". Đó là sự chuẩn bị cho một tương lai mà họ tin rằng mình sẽ thống trị, và là cái giá để mua lấy sự tập trung trong một thị trường đang nóng lên từng giờ.

*Nguồn: Fortune, WSJ