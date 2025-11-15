Tốn hơn 21.000 tỷ đồng để làm tuyến cầu - đường 2 tầng độc lạ kết nối đến siêu sân bay 16 tỷ USD

TP.HCM – Đồng Nai thống nhất tách dự án, đẩy nhanh đầu tư cầu Phú Mỹ 2

Văn phòng UBND TP.HCM vừa công bố kết luận của lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Đồng Nai liên quan đến công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng kết nối giữa hai địa phương. Tại cuộc họp, nội dung quan trọng nhất được thống nhất là phương án triển khai dự án cầu Phú Mỹ 2 – công trình được đánh giá là mắt xích chiến lược trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Theo định hướng vừa được chốt, TP.HCM và Đồng Nai thống nhất tách dự án thành hai hợp phần độc lập nhằm tạo thuận lợi trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn lực, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ toàn dự án.

Ảnh minh họa tuyến cầu - đường 2 tầng ở TP.HCM do AI sáng tạo nên dựa trên phối cảnh chính thức từ Sở Xây dựng TP.HCM

Trong đó, TP.HCM sẽ là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hợp phần cầu Phú Mỹ 2, bao gồm cầu chính, hệ thống đường dẫn và toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phía TP.HCM. Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), phù hợp với quy mô đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Song song đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phụ trách dự án đường kết nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2. Phần việc của tỉnh bao gồm xây dựng tuyến đường và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Hình thức đầu tư của hợp phần này sẽ do tỉnh Đồng Nai quyết định trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn và hiệu quả khai thác.

Việc thống nhất phân chia dự án theo mô hình hai hợp phần độc lập được đánh giá là giúp hai địa phương chủ động trong công tác chuẩn bị, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt khi triển khai đầu tư. Cầu Phú Mỹ 2 sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng, giảm tải cho cầu hiện hữu và tạo động lực phát triển đô thị – công nghiệp tại khu Đông TP.HCM cũng như khu vực Biên Hòa (Đồng Nai).

Tuyến cầu – đường hai tầng đầu tiên của TP.HCM

Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM đã gửi văn bản khẩn báo cáo UBND TP về đề xuất tham gia nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 của Công ty Masterise. Theo đó, Công ty Masterise đã gửi văn bản kiến nghị được tham gia lập báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2.

Theo quy hoạch, dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 16,7km, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Riêng phần cầu vượt sông Đồng Nai dài hơn 3km. Tuyến xuất phát từ đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ), đi qua Hoàng Quốc Việt – Đào Trí, sau đó nối vào trục Liên Cảng và kết thúc tại đường 25C (huyện Nhơn Trạch cũ, Đồng Nai).

Điểm nhấn của dự án là mô hình cầu – đường hai tầng lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM. Giải pháp này giúp tận dụng không gian đô thị, giảm áp lực giải phóng mặt bằng và xử lý triệt để “nút thắt cổ chai” nhiều năm trên trục Hoàng Quốc Việt.

Dự án được chia thành ba hợp phần (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng):

Với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, dự án cũng nằm trong danh mục 10 trục giao thông tốc độ cao của TP.HCM giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050, có ý nghĩa đặc biệt trong thúc đẩy logistics, thương mại dịch vụ và đô thị hóa khu Nam.

Hiện TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành của Đồng Nai để hoàn thiện phương án đầu tư và nguồn vốn. Nếu được thông qua đúng tiến độ, dự án dự kiến trình phê duyệt vào quý IV/2025 và khởi công trong năm 2027.

Trục kết nối liên vùng – động lực tăng trưởng mới cho phía Nam

Cầu Phú Mỹ 2 là mắt xích quan trọng kết nối khu Nam TP.HCM – Nhơn Trạch – sân bay Long Thành, tạo tuyến thông suốt thay thế cho cầu Phú Mỹ 1 vốn đang quá tải. Tuyến này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến sân bay Long Thành còn 30–35 phút, nâng cao tính liên thông giữa đô thị – cảng biển – sân bay.

Phú Mỹ 2 là dự án đầu tiên tại TP.HCM ứng dụng mô hình đường hai tầng, mở ra hướng phát triển giao thông đa tầng tương tự các đô thị lớn trong khu vực như Bangkok, Seoul hay Singapore. Mô hình đường 2 tầng có nhiều ưu điểm, cụ thể:

Tuyến cầu – đường này tạo đòn bẩy cho các khu vực ven trục Nguyễn Hữu Thọ – Hoàng Quốc Việt – Nhơn Trạch, mở ra cơ hội hình thành các trung tâm thương mại, logistics và khu dân cư mới. Đặc biệt, Nhơn Trạch sẽ “tiệm cận” TP.HCM về thời gian di chuyển, rút ngắn khoảng cách tâm lý và thu hút nhà đầu tư mạnh mẽ hơn.

Cầu Phú Mỹ 2 sẽ hoàn thiện hành lang vận tải cảng Hiệp Phước ↔ logistics Nhơn Trạch ↔ sân bay Long Thành, hình thành trục vận chuyển đa phương thức từ cảng biển tới đường cao tốc và sân bay. Điều này giúp giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh và thu hút thêm vốn FDI vào khu công nghiệp hai bên tuyến.

Sự xuất hiện của Phú Mỹ 2 góp phần dịch chuyển không gian phát triển đô thị từ nội đô về phía Nam và Đông Nam. Cùng với sân bay Long Thành, dự án này sẽ: Củng cố mô hình “thành phố vệ tinh – trung tâm mở rộng”; Giảm áp lực dồn về nội đô; Góp phần hình thành cực tăng trưởng mới ngoài lõi trung tâm hiện hữu

Cầu Phú Mỹ 2 không chỉ là công trình giao thông thuần túy mà còn là “đòn bẩy chiến lược” giúp tái tổ chức không gian đô thị TP.HCM, tăng năng lực logistics, kích thích phát triển kinh tế liên vùng, hỗ trợ sân bay Long Thành và mở ra mô hình hạ tầng mới cho các đô thị Việt Nam.