Tồn kho BĐS lớn từ doanh nghiệp đến ngân hàng

03-12-2025 - 10:31 AM | Bất động sản

Theo Bộ Xây dựng, lượng hàng tồn kho thị trường quý III năm nay đạt khoảng 18.650 căn hộ và nhà ở riêng lẻ, tăng 37% so với quý trước; gồm 6.323 căn hộ chung cư, 12.327 căn nhà ở riêng lẻ và khoảng 8.067 nền đất chưa tiêu thụ.

Báo cáo tài chính quý III, tổng giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản niêm (BĐS) yết đạt khoảng 491.880 tỷ đồng. Nhóm phát triển nhà ở chiếm 420.839 tỷ đồng, tương đương hơn 85% tổng giá trị, trong khi phân khúc khu công nghiệp ghi nhận 60.465 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc các doanh nghiệp cho thuê hoặc môi giới bất động sản. Mức tăng bình quân toàn ngành đạt 9,08%, trong đó nhóm nhà ở tăng 12,96%, còn nhóm cho thuê giảm 7,39%.

Cụ thể, hàng tồn kho của DIC Corp tăng 10,1%, Taseco Land tăng 46,3% và Văn Phú tăng 61,3%; Kinh Bắc City ghi nhận hàng tồn kho 25.091 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ...

Hàng tồn kho bất động sản tăng bởi lệch pha cung cầu.

Không chỉ tồn kho bất động sản của doanh nghiệp , hàng tồn kho bất động sản của ngân hàng cũng lớn và được rao bán đấu giá những ngày cuối năm.

Agribank chi nhánh 9 cũng mới thông báo đấu giá 3 bất động sản tại TPHCM, tổng giá khởi điểm 220 tỷ đồng, đồng thời rao bán 17 quyền sử dụng đất tại xã Minh Thạnh với diện tích hơn 132ha, trị giá gần 690 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Agribank còn rao bán 2 khoản nợ liên quan Tập đoàn FLC với tài sản bảo đảm là bất động sản , tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

BIDV chi nhánh Hóc Môn cũng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại phường Trung Mỹ Tây với giá khởi điểm gần 149 tỷ đồng...

Nhiều ý kiến cho rằng, hàng bất động sản tồn kho bởi giá quá cao so với nhu cầu của người dân.

Trong báo cáo mới nhất, mặc dù đưa ra khuyến nghị khả quan đối với nhóm ngành bất động sản trong thời gian tới, song Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cũng lưu ý “độ lệch pha cung - cầu” vẫn nghiêng về phân khúc cao cấp.

Khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, 61% người có nhu cầu mua nhà đã hoãn kế hoạch từ 6 tháng đến 1 năm do lo ngại vấn đề tài chính, còn nghiên cứu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy 93% người chưa sở hữu nhà không tự tin vào khả năng mua ở thời điểm hiện tại, thể hiện nhiều người đang đắn đo với câu chuyện mua nhà trong bối cảnh giá không ngừng leo thang.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam - cho rằng, mặc dù liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với tình trạng chưa sạch điểm nghẽn và bất cập giá bất động sản tăng cao; mất cân đối cung - cầu; tín dụng bất động sản tăng cao, tăng nhanh; thông tin phân tán, thiếu đồng bộ và minh bạch; hành lang pháp lý.

Những hạn chế này nếu không được tiếp tục tháo gỡ kịp thời, sẽ cản trở sự phát triển ổn định, bền vững của ngành và ảnh hưởng tới tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

