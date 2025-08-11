Tổng Bí thư: Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ là cầu nối đưa tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam

Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư trực tiếp chủ trì gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe nguyện vọng, hiến kế của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, sau lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2024. Buổi gặp mặt này là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc; đồng thời khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với sự phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2025 đánh dấu thời điểm quan trọng khi Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước phát triển với công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

"Trong kỷ nguyên mới của đất nước, vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao. Việc tham gia xây dựng đất nước không nhất thiết phải trở về mới có thể đóng góp, mà có thể thực hiện thông qua kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, từ đó phát huy cao nhất tiềm năng trí tuệ người Việt trên toàn thế giới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", Bộ trưởng cho hay.

Trong thời gian vừa qua, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham gia vào các chương trình, đề án lớn của quốc gia: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp, công nghệ số, Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; Chương trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Đề án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng AI; Trung tâm tài chính Quốc tế và Chương trình ươm tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi gặp, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm và hiến kế phát triển đất nước với các nội dung cụ thể như chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các ngành công nghệ chiến lược và những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Vào chiều ngày 10/8 (giờ địa phương), tại Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp gỡ với các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trong việc thúc đẩy phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, cũng như những đóng góp tích cực của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc đối với các chương trình, dự án cấp quốc gia.

Tổng Bí thư khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, lượng tử… cũng như nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế để xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh, hiệu quả.

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu các cơ chế, chính sách để đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và tiếp tục là cơ quan đầu mối, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư đề nghị: (i) phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc và các nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước; (ii) chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; (iii) tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và các chuyên gia, doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ là động lực bứt phá, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và công nghệ, đặc biệt sau khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc từ tháng 12/2022, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong hợp tác đối ngoại, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ nhằm cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Cho đến nay, Mạng lưới đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng. Đồng thời, thực hiện các chủ trương tại các Nghị quyết số 57 và 68 của Bộ Chính trị, bên cạnh 10 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại các nước, NIC cũng đang bảo trợ cho 05 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành công nghệ chiến lược để phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước.



