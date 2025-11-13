Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành

13-11-2025 - 14:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 13-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại dự án sân bay Long Thành.

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. 

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và động viên cán bộ, công nhân và người lao động thi công tại dự án sân bay Long Thành

Cùng tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tiếp và tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Đồng Nai có ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, với mục tiêu hoàn thành hạ tầng vào cuối năm 2025 và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19-12 tới đây.

Trên công trường dự án có khoảng 17.000 lao động và hàng ngàn thiết bị, máy móc hoạt động suốt ngày đêm. Các hạng mục trọng điểm như đường băng, nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được ưu tiên thi công, đảm bảo tiến độ đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà, chụp hình với lực lượng thi công dự án sân bay Long Thành

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

