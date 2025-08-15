Tổng Giám đốc Đặng Thành Duy chi hàng tỷ đồng trở thành cổ đông lớn tại Vinasun

Trong thông báo mới nhất, ông Đặng Thành Duy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã: VNS) đã báo cáo mua vào 500.000 cổ phiếu VNS. Sau giao dịch, ông Duy nâng lượng sở hữu tại Vinasun lên gần 3,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tăng từ 4,99% lên 5,73%, chính thức trở thành cổ đông lớn.

Giao dịch diễn ra trong phiên 12/8/2025. Tuy nhiên theo ghi nhận thanh khoản tại mã VNS trong phiên 12/8 trên cả kênh khớp lệnh và thỏa thuận không bằng lượng cổ phần ông Duy mua vào. Tạm tính theo mức giá chốt phiên, Tổng Giám đốc Vinasun đã chi khoảng 5 tỷ đồng để hoàn tất mua vào cổ phần.

Số lượng cổ phiếu mà ông Duy cùng người có liên quan nắm giữa tại Vinasun tăng lên gần 28,9 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 42,56%.

Trước đó, vị này đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh qua sàn hoặc thỏa thuận từ ngày 21/7/2025 đến ngày 18/8/2025.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của VNS trong quý 2 lùi xuống dưới mức 217 tỷ đồng, thấp nhất trong 12 quý gần đây. Thực tế, nếu không tính giai đoạn Covid-19 phải dừng hoạt động khiến công ty không có doanh thu, thì kết quả quý 2/2025 của Vinasun là thấp nhất từ khi công ty công khai số liệu tài chính.

Về lợi nhuận, Vinasun vẫn có lãi 9,94 tỷ đồng, cũng tiếp tục cho thấy xu hướng giảm dần so với các quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần Vinasun đạt 451 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.﻿

Tổng tài sản Vinasun tại ngày 30/06/2025 là 1.777 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng so với mức 1.855 tỷ đồng vào đầu năm.﻿ Nợ phải trả ở mức 671 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính đã giảm từ 554 tỷ đồng đầu năm xuống còn 478 tỷ đồng vào cuối quý 2.