Tổng Giám đốc Dragon Capital: Tiêu dùng chưa đi lên thì lấy gì để lạm phát

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 do VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital có phân tích về chính sách tiền tệ và kịch bản xu hướng tăng trưởng.

Về vấn đề này, ông nhận định ngắn gọn: "Nếu nói về lạm phát hiện nay thì rủi ro rất thấp, vì tiêu dùng chưa lên thì lấy gì để lạm phát".

Điểm thứ hai, ông Tuấn cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay có giới hạn nhất định do vấn đề tỷ giá. Ông lưu ý về việc lượng dự trữ đô và vàng lớn ảnh hưởng rất mạnh đến tỷ giá. Dù lãi suất toàn cầu giảm nhẹ nhưng lãi suất trong nước gần đây đã tăng lên.

"Nếu nói về chính sách tiền tệ 2026, tôi cho rằng nếu tỷ giá ổn định, chính sách tiền tệ chắc chắn cần giữ trạng thái nới lỏng. Nới lỏng bao nhiêu thì không nên phán trước, nhưng xu hướng là nới lỏng", ông Tuấn nói.

Liên qun đến vàng, ông Tuấn lấy ví dụ về 3 mô hình quản lý thị trường vàng trên thế giới.

Mô hình thứ nhất – Mỹ: Năm 1933, Mỹ thu hết vàng trong bối cảnh giảm phát. Tuy nhiên nước Mỹ có điểm đặc thù để họ áp dụng phương pháp này, còn Việt Nam không thể áp dụng theo.

Mô hình thứ hai – Ấn Độ: Họ phát hành trái phiếu vàng, huy động khoảng 100–200 tỷ USD cho quốc sách. Người dân mua trái phiếu vàng thay vì mua vàng vật chất. Mô hình này khá phức tạp, tạm khoan bàn sâu.

Mô hình thứ ba – Trung Quốc: Họ có sàn vàng vật chất và sàn vàng phi vật chất.

Ông cho biết, nên chuyển từ vàng vật chất sang vàng số hóa. Tuy nhiên đây là vấn đề rất phức tạp và kỹ thuật nên phải có nhiều hội thảo chuyên sâu tiếp theo để phân tích kĩ lưỡng.

Ông Tuấn cũng bổ sung, sau Covid, chúng ta chỉ tập trung hỗ trợ phía cung. Nhưng bước vào năm 2026, tiêu dùng đóng góp rất quan trọng trong GDP. Ông cho rằng nên gia cố thêm cho năm 2026 để đảm bảo tăng trưởng 9–10%. Năm 2025 có thể 8% hoặc hơn 8%, nhưng để đạt 9–10% thì cần nhiều yếu tố.

"Để dòng tuần hoàn tốt hơn, cơ quan điều hành nên xem xét giảm thuế thu nhập cá nhân bằng voucher, không phải giảm bằng tiền mặt. Ví dụ thuế 10 đồng, giảm 30%, người dân nộp 7 đồng, còn 3 đồng được cấp dưới dạng voucher có thời hạn để buộc phải tiêu dùng. Không phát tiền trực tiếp, mà phát voucher để kích cầu. Trước đây ta chỉ hỗ trợ phía cung, giờ nên kích hoạt phía cầu", ông Tuấn phân tích.

Đề cập đến xu hướng đầu tư quốc tế, Tổng Giám đốc Dragon Capital chỉ ra rằng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài hiện chỉ khoảng 14,5% - thấp nhất khu vực, trong khi nhiều nước khác đạt 20–40%. Điều này diễn ra dù các nước đó còn đối mặt với nhiều bất ổn và tăng trưởng kinh tế thấp hơn Việt Nam.

"Trong năm 2024, khối ngoại đã bán ròng đột biến hơn 1 tỷ USD – một con số rất lớn, và hiện nay chỉ trong một tháng con số này đã lên tới 1,6 tỷ USD," ông cho biết. Theo ông, áp lực bán ròng đến từ dư âm của năm 2023 khi cả yếu tố nội tại và yếu tố kinh tế bên ngoài cùng ảnh hưởng, khiến khối ngoại bán ròng mạnh và yếu tố lan tỏa từ Trung Quốc, nơi ghi nhận dòng vốn rút mạnh.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường 'reset' trở lại. Khi mặt bằng lợi suất của Việt Nam so với khu vực được thiết lập lại, cơ hội sẽ mở ra.

Ông cũng lưu ý rằng dự trữ ngoại hối hiện ở mức dưới 80 tỷ USD, tương đương khoảng ba tháng nhập khẩu, trong khi chỉ riêng 5 năm qua khối ngoại đã rút hơn 12 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu.

"Nếu không có sự rút vốn này, dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ cao hơn, tạo nền tảng vĩ mô ổn định hơn. Có thể nói thị trường tài chính Việt Nam hiện đang bị đánh giá thấp. Nó vẫn được quan tâm, nhưng chưa được quan tâm đúng mức".



