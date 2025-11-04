Tổng giám đốc Nagakawa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu NAG

Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Huyền Thương sẽ sở hữu hơn 3,1 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8,14%.

Động thái này diễn ra ngay trước khi Nagakawa công bố Chiến lược 2026 - 2030, tầm nhìn 2045. Việc bà Thương trực tiếp mua vào lượng lớn cổ phiếu được xem là tín hiệu mạnh mẽ thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo vào giá trị nội tại và chiến lược phát triển trung & dài hạn của Tập đoàn.

Đến hết Quý 3.2025, doanh thu của Nagakawa đạt 2.440 tỷ, trong đó ngành hàng chủ lực là Điện lạnh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, duy trì vị thế trong nhóm sản phẩm máy lạnh bán chạy hàng đầu tại hệ thống Điện Máy Xanh và được người tiêu dùng gọi thân thuộc là "Điều hòa BỀN." Giai đoạn tới, Nagakawa cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào ngành điện lạnh, đặc biệt là hệ thống điều hòa trung tâm nhằm cung cấp các giải pháp không khí cho công trình quy mô lớn như tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học. Doanh nghiệp kỳ vọng hệ thống điều hòa trung tâm sẽ đóng góp tích cực cho doanh thu và cải thiện lợi nhuận trong các năm tới.

Điều hòa không khí - sản phẩm chủ lực của Nagakawa ghi nhận vị trí bán chạy Top 1 tại hệ thống Điện máy Xanh.

Ở ngành thiết bị nhà bếp và gia dụng, Nagakawa sẽ phát triển sản phẩm theo hướng bám sát nhu cầu và nhịp sống đô thị. Dòng máy rửa bát với dải từ 4–16 bộ được định vị là nhóm sản phẩm chủ lực, hướng tới nhiều quy mô hộ gia đình. Thông qua việc nâng cao trải nghiệm khách hàng từ trưng bày, demo sản phẩm trên nền tảng công nghệ tới cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành chất lượng, Nagakawa kỳ vọng sẽ xây dựng một hệ thống Chăm sóc khách hàng tận tâm, trách nhiệm, là cơ sở quan trọng để phát triển bền vững trong nền kinh tế trải nghiệm mới.

Sản phẩm gia dụng và thiết bị nhà bếp Nagakawa nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng nhờ công nghệ thông minh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa thành lập vào năm 2002, là tập đoàn kinh tế đa ngành với mũi nhọn là ngành điện lạnh, gia dụng, thiết bị nhà bếp cao cấp. Năm 2009, Nagakawa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán NAG. Thương hiệu Nagakawa đã có 5 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

