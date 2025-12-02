Tổng Giám đốc Nagakawa hoàn tất mua thêm 1,14 triệu cổ phiếu NAG

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NAG bà Thương nắm giữ tăng từ 1.644.378 cổ phiếu lên 2.785.136 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 7,21% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nắm giữ vai trò quan trọng của Tập đoàn.

Vừa qua bà Nguyễn Thị Huyền Thương được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, giải thưởng thuộc hệ thống Sao Đỏ do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn.

Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa – Nguyễn Thị Huyền Thương vinh dự nhận giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Trong danh sách năm nay, bà Thương là nữ doanh nhân duy nhất trong ngành điện lạnh được chọn, ghi nhận những đóng góp nổi bật của lãnh đạo Nagakawa trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2020–2024, Nagakawa duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hai chữ số, liên tục nằm trong Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất và Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ở mảng điều hòa dân dụng, Nagakawa vươn lên nhóm dẫn đầu về sản lượng tại các hệ thống bán lẻ lớn; trong khi lĩnh vực điều hòa trung tâm, VRF, Chiller… ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhờ chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng và công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chủ trì hội thảo "Thúc đẩy số hóa xanh bền vững"

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Nagakawa đang đẩy mạnh các định hướng chiến lược gồm chuyển đổi số, phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và mở rộng các hoạt động ESG phát triển bền vững, phù hợp lộ trình Net-Zero 2050 của Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa thành lập vào năm 2002, là tập đoàn kinh tế đa ngành với mũi nhọn là ngành điện lạnh, gia dụng, thiết bị nhà bếp cao cấp. Năm 2009, Nagakawa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán NAG. Thương hiệu Nagakawa đã có 5 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

