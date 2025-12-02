Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Giám đốc Nagakawa hoàn tất mua thêm 1,14 triệu cổ phiếu NAG

02-12-2025 - 17:30 PM | Thị trường

Tổng Giám đốc Nagakawa hoàn tất mua thêm 1,14 triệu cổ phiếu NAG

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Nagakawa (mã CK: NAG), đã hoàn tất giao dịch mua vào 1.140.758 cổ phiếu NAG vào ngày 28/11/2025.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NAG bà Thương nắm giữ tăng từ 1.644.378 cổ phiếu lên 2.785.136 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 7,21% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nắm giữ vai trò quan trọng của Tập đoàn.

Vừa qua bà Nguyễn Thị Huyền Thương được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, giải thưởng thuộc hệ thống Sao Đỏ do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn.

Tổng Giám đốc Nagakawa hoàn tất mua thêm 1,14 triệu cổ phiếu NAG- Ảnh 1.

Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa – Nguyễn Thị Huyền Thương vinh dự nhận giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Trong danh sách năm nay, bà Thương là nữ doanh nhân duy nhất trong ngành điện lạnh được chọn, ghi nhận những đóng góp nổi bật của lãnh đạo Nagakawa trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2020–2024, Nagakawa duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hai chữ số, liên tục nằm trong Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất và Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ở mảng điều hòa dân dụng, Nagakawa vươn lên nhóm dẫn đầu về sản lượng tại các hệ thống bán lẻ lớn; trong khi lĩnh vực điều hòa trung tâm, VRF, Chiller… ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhờ chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng và công nghệ.

Tổng Giám đốc Nagakawa hoàn tất mua thêm 1,14 triệu cổ phiếu NAG- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chủ trì hội thảo "Thúc đẩy số hóa xanh bền vững"

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Nagakawa đang đẩy mạnh các định hướng chiến lược gồm chuyển đổi số, phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và mở rộng các hoạt động ESG phát triển bền vững, phù hợp lộ trình Net-Zero 2050 của Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa thành lập vào năm 2002, là tập đoàn kinh tế đa ngành với mũi nhọn là ngành điện lạnh, gia dụng, thiết bị nhà bếp cao cấp. Năm 2009, Nagakawa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán NAG. Thương hiệu Nagakawa đã có 5 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

Chi tiết xem tại: https://nagakawa.com.vn/ Hotline: 1900 54 54 89.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới

Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới Nổi bật

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu Nổi bật

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

16:56 , 02/12/2025
Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

16:44 , 02/12/2025
Apple giúp người dùng ngủ ngon thông qua việc bổ sung một tính năng trên AirPods

Apple giúp người dùng ngủ ngon thông qua việc bổ sung một tính năng trên AirPods

15:57 , 02/12/2025
'Sản vật' tỷ đô của Việt Nam được người Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá đắt đỏ, nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

'Sản vật' tỷ đô của Việt Nam được người Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá đắt đỏ, nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

13:10 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên