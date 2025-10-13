Tổng Giám đốc Novaland nhận gần 15 triệu cổ phiếu ESOP

Tuần này có 18 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ. Trong đó, 13 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 2 công ty trả cổ tức kết hợp trong tuần này.

Vốn điều lệ tăng gần ngàn tỷ

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên công ty.

Tổng giám đốc NVL Dương Văn Bắc được mua 7,34 triệu cổ phiếu ESOP và 7,34 triệu cổ phiếu ESOP thưởng.

Theo đó, tính đến ngày 9/10, Novaland đã chào bán 48,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 393 cán bộ nhân viên. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland thu về hơn 487 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Novaland cũng hoàn tất phân phối gần 49 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho 577 người lao động. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Trong đó, Tổng giám đốc NVL Dương Văn Bắc được mua 7,34 triệu cổ phiếu ESOP và 7,34 triệu cổ phiếu ESOP thưởng, ông Bùi Đạt Chương - em trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland Bùi Thành Nhơn được mua 1,5 triệu cổ phiếu ESOP và nhận 1,5 triệu cổ phiếu ESOP thưởng...

Thời gian chuyển giao cổ phiếu đã phát hành trong tháng 10 - 11/2025. Hoàn 2 đợt phát hành, Novaland nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên gần 2,05 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 20.476 tỷ đồng.

Ông Lê Tuấn Anh vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - mã chứng khoán: SSB) nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 - 12/11/.

Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SSB xuống còn hơn 36,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,28% vốn điều lệ SSB. Ước tính, ông Tuấn Anh sẽ thu về khoảng hơn 97 tỷ đồng.

Ông Tuấn Anh là con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị SeABank và là anh trai bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SeABank. Hiện, bà Nga đang nắm giữ gần 120,1 triệu cổ phiếu SSB (4,22% vốn điều lệ), còn bà Thủy sở hữu hơn 65,6 triệu cổ phiếu (2,3% vốn điều lệ).

Con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị SeABank - đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu SSB.

Trước đó, ông Lê Thanh Hải - Phó tổng Giám đốc SeABank - đã đăng ký bán ra 250.000 cổ phiếu SSB. Giao dịch được diễn ra từ ngày 22/9 - 21/10. Nếu giao dịch thành công, ông Hải sẽ giảm sở hữu tại SeABank xuống còn 571.101 cổ phiếu. Tương tự, bà Hoàng Tuyết Mai - người phụ trách quản trị SeABank đã bán ra thành công 59.000 cổ phiếu SSB trong tổng số 81.645 cổ phiếu đã đăng ký.

Chủ tịch NLG bán xong 3 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) - có báo cáo giao dịch bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 12/9 - 10/10. Sau giao dịch, ông Quang giảm sở hữu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, tương đương 8,69% vốn tại Nam Long.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Thái Bình đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ 29/9 - 28/10 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu xuống 14,57 triệu cổ phiếu, chiếm 379% vốn NLG. Đầu tư Thái Bình do ông Nguyễn Đức Thuấn - thành viên Hội đồng quản trị NLG làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nam Long bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG.

Trong diễn biến khác, ngày 20/10, Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, NLG chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/10 - 10/11. Nếu hoàn tất, Nam Long sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Công ty CP Thủy điện Quế Phong (mã chứng khoán: QPH) cho biết, ngày 16/10 sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 100%, tương đương cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận về 10.000 đồng. Với gần 18,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, QPH sẽ chi khoảng 186 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn nhất của Thủy điện Quế Phong là Công ty CP Điện lực Trung Sơn sở hữu gần 15,9 triệu cổ phiếu sẽ nhận về khoảng 159 tỷ đồng cổ tức của QPH, Tổng giám đốc Lê Thái Hưng sở hữu hơn 1,33 triệu cổ phiếu sẽ nhận về khoảng 13 tỷ đồng từ cổ tức.