Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới: Việt Nam là một hình mẫu về đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vui mừng gặp lại ông Daren Tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây là lần thứ 3 hai bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp trong 2 năm trở lại đây, là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa Việt Nam và WIPO nói riêng, với Liên Hợp Quốc nói chung.

Thủ tướng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của WIPO đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và hội nhập vào hệ thống đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ toàn cầu; góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng để Việt Nam phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam đã giành độc lập 80 năm, nhưng trải qua 40 năm chiến tranh tàn phá nặng nề và hậu quả lâu dài, cùng 30 năm bao vây, cấm vận; khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong phát huy đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề chung của thế giới và khu vực.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định muốn phát triển nhanh, bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030, hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm tới 2030, 2045 thì không thể không dựa vào nền tảng quan trọng nhất là phát huy trí tuệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Trong đó, sở hữu trí tuệ là công cụ chiến lược, Việt Nam xác định mục tiêu nâng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) từ vị trí 44 hiện nay lên Top 40 vào năm 2030 và Top 30 vào năm 2045.

Thủ tướng đề nghị WIPO đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, hợp tác để Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, xác định phải có tư duy, chủ trương, đường lối đúng đắn, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, Việt Nam tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng đề nghị WIPO đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, hợp tác để Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực này. Hai bên thiết lập các cơ chế để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, chặt chẽ, hiệu quả hơn và trở thành hình mẫu; cụ thể là trong nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D); hình thành và phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị - công nghệ cao; phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí để phát huy truyền thống văn hóa – lịch sử, tiềm năng sáng tạo của lớp trẻ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân; tạo động lực, truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức của người dân, của giới trẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ; ứng phó biến đổi khí hậu…

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thường xuyên với WIPO, tổ chức các diễn đàn, triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Về phần mình, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác chặt chẽ của WIPO và đánh giá cao cách tiếp cận, cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 với các mục tiêu phát triển bền vững, quan điểm coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển chính.

Tổng Giám đốc WIPO Daren Tangso nhấn mạnh, Việt Nam là một hình mẫu về nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao trình độ của người dân; tin tưởng Việt Nam tiếp tục là một hình mẫu về đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế mới nổi để WIPO chia sẻ với các quốc gia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông cho biết, mặc dù đã chịu nhiều thập kỷ chiến tranh, bao vây, cấm vận, nhưng theo báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025 của WIPO, Việt Nam là một trong những quốc gia tiến nhanh nhất thế giới, từ vị trí 53 năm 2023 lên vị trí 44 năm 2025 trong 139 quốc gia và nền kinh tế toàn cầu; trong số các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đứng thứ 2/37, chỉ sau Ấn Độ. Ông cũng đánh giá, hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam không chỉ tập trung ở Hà Nội, TPHCM mà còn ở các địa phương khác; với nhiều doanh nghiệp nổi bật về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ông khẳng định, so với các quốc gia khác cùng trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các nền kinh tế mới nổi, Việt Nam là một hình mẫu về nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao trình độ của người dân.

WIPO cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; xây dựng các công cụ, chỉ số đánh giá về đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động R&D phát triển mạnh hơn, thương mại hóa kết quả nghiên cứu mang lại hiệu quả và lợi ích cho người dân; hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển, quảng bá và bảo vệ các thương hiệu, đơn cử như cà phê Việt Nam; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế số, như trong lĩnh vực phim ảnh, thời trang; ứng phó biến đổi khí hậu…

Ông Daren Tang cho biết, WIPO mong muốn và tin tưởng Việt Nam tiếp tục là một hình mẫu về đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế mới nổi để WIPO chia sẻ với các quốc gia trên thế giới.