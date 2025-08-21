Tổng Giám đốc Vinasun không mua hết 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 21/7/2025 đến ngày 18/8/2025, ông Đặng Thành Duy- Tổng Giám đốc của Vinasun, mới chỉ mua vào thành công 500.000 cổ phiếu VNS trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch này, ông Duy tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 3,4 triệu cổ phiếu lên gần 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,99% lên 5,73% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinasun.

Ảnh minh họa

Cũng tại báo cáo này cho thấy, ông Đặng Phước Thành- bố của ông Duy, cũng đang sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,92% vốn tại Vinasun.

Ngoài ra, bà Ngô Thị Thúy Vân- mẹ ông Đặng Thành Duy, đang sở hữu gần 8,1 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 11,91%.

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu do ông Duy và người liên quan nắm giữ là gần 28,9 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 42,56% vốn điều lệ của Vinasun.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần hơn 216,7 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 9,9 tỷ đồng, giảm 41,4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vinasun mang về doanh thu thuần hơn 451,1 tỷ đồng, giảm 15,2% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 24,1 tỷ đồng, giảm 38%.

Năm 2025, Vinasun lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 976,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 53,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 46,2% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinasun giảm 4,2% so với đầu năm, xuống còn gần 1.776,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 72,4% tổng tài sản, ở mức gần 1.286,6 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 209,6 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 61,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 671,4 tỷ đồng, giảm 4,8% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 200,7 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 277,7 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng tài sản.