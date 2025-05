Tổng Giám đốc VNDirect nói về giá cổ phiếu VND: Chưa bán là chưa lỗ, mong cổ đông kiên nhẫn cùng công ty

Chiều 28/5, CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại TP. Hà Nội. Cổ đông đã thông qua kế hoạch 2025 với tổng doanh thu 4.412 tỷ và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.840 tỷ đồng.

Tại phần thảo luận, trả lời cổ đông về chiến lược kinh doanh của VNDirect để cạnh tranh với các CTCK khác, đặc biệt nhóm thuộc hệ sinh thái ngân hàng, Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương nhấn mạnh cạnh tranh là bản chất của kinh doanh. Hiện các ngân hàng lớn đều có CTCK để hoàn thiện hệ sinh thái. Tuy nhiên, bà cho rằng chính sự độc lập của VNDirect lại là lợi thế của công ty. Ban lãnh đạo và các nhân viên đang tập trung theo hướng làm chủ công nghệ lõi để có thể tăng trưởng. VNDirect áp dụng bộ chỉ số khác để đo lượng năng lực làm chủ công nghệ, cơ hội mới như việc ứng dụng AI định vị hành vi khách hàng. Công ty cũng xây dựng lực lượng lao động mới, có khả năng làm việc cùng AI để đưa ra các sản phẩm tối ưu hơn cho nhà đầu tư.

Bà Hương cũng thẳng thắn thừa nhận VNDirect không còn duy trì vị trí dẫn đầu tại một số khía cạnh. Chủ tịch cho biết thị phần là điều công ty nào cũng mong muốn, nhưng VNDirect không xem bài toán thị phần là ưu tiên lớn nhất, vì mảng này cũng có chi phí nhất định.

"Thị trường luôn có cạnh tranh, và cạnh tranh giúp chúng tôi mới nhận ra mình yếu ở đâu. Để mất vị trí đi đầu thì chúng tôi làm người đi sau nhưng sẽ "do it better (làm tốt hơn)", bà Hương chia sẻ.

Chưa bán là chưa lỗ , mong cổ đông kiên nhẫn

Bên cạnh câu chuyện kinh doanh, giá cổ phiếu cũng là chủ đề được cổ đông thắc mắc tới ban lãnh đạo VNDirect. Thực tế, trong suốt một năm trở lại đây thị giá cổ phiếu VND vẫn chưa thể bứt phá và nằm trong xu hướng điều chỉnh. Từ vùng giá trên 20.000 đồng hồi tháng 3/2024, hiện cổ phiếu chỉ giao dịch tại mức 16.150 đồng/cp. Diễn biến kém sắc của VNDirect bên cạnh áp lực bán chung trên toàn thị trường còn tới từ những yếu tố nội tại của CTCK này như sự cố hacker hay áp lực dự phòng các khoản trái phiếu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Long cho biết VNDirect duy trì chính sách cổ tức 5%, tương ứng tỷ suất sinh lời 3,5-4%, ngang với mức lãi suất ngân hàng quốc doanh. Song song với đó, nếu giá cổ phiếu tăng trưởng sẽ giúp cải thiện thêm hiệu suất sinh lời của khoản đầu tư. Việc nắm giữ cổ phiếu dài hạn sẽ giúp cổ đông có thêm nguồn lực để tái đầu tư

" Cổ đông chưa bán là chưa lỗ . C húng tôi rất mong cổ đông kiên nhẫn , đồng hành cùng công ty", ông Long chia sẻ với cổ đông.

Chia sẻ thêm, bà Hương cho biết bà không biết giá cổ phiếu hôm nay là bao nhiêu, bởi điều này được quyết định hằng ngày bởi thị trường. Dưới góc độ HĐQT, bà Hương sẽ tập trung vào ba điều làm nên giá trị công ty là làm chủ công nghệ, bảo vệ vốn của cổ đông và xây dựng tài sản là con người. Đây cũng là điều thách thức nhất.

Vị Chủ tịch thừa nhận rằng VNDirect chưa tạo được đà tăng trưởng ngắn hạn hấp dẫn trên thị trường như một số công ty chứng khoán trong hệ sinh thái ngân hàng do các công ty này vốn có lợi thế về vốn rẻ và phí giao dịch thấp.