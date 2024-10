BCTC quý 3/2024: Công ty bia đầu tiên báo lãi giảm 79%, công ty nước sạch lãi kỷ lục, Vĩnh Hoàn gặp khó bởi công nhân cảng Mỹ đình công?

Những công ty đã công bố BCTC quý 3/2024:

CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội (NS2) công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu gần 200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước nhờ giá bán nước sinh hoạt tăng từ ngày 01/01/2024. Lãi ròng đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, NS2 ghi nhận gần 542 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ. Lãi ròng tăng đột biến 481% lên hơn 29 tỷ đồng, ghi nhận mức lãi kỷ lục theo kỳ 9 tháng.

Từ cuối tháng 5/2024, cổ phiếu NS2 đã tăng từ mức 7.700 đồng lên vùng giá 18.000 đồng.

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) công bố KQKD sơ bộ 9T2024 với doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ đạt 9.300 tỷ đồng. Sự tăng này chủ yếu nhờ vào mức tăng 23% trong doanh thu từ cá tra đông lạnh và các sản phẩm liên quan (ví dụ như cá tẩm bột, mỡ cá, bột cá và thức ăn chăn nuôi).

Trong tháng 9/2024, tăng trưởng doanh thu chậm lại ở mức 6% so với cùng kỳ, so với mức tăng mạnh 31% trong tháng 8/2024.

Báo cáo mới đây của Vietcap cho rằng điều này có khả năng là do trì hoãn/gián đoạn hoạt động vận chuyển do lao động đình công tại các cảng của Mỹ (thị trường chính của VHC) và tình trạng tắc nghẽn tuyến đường tại Biển Đỏ gây khó khăn cho việc vận chuyển container sang thị trường EU.

Quý 3/2024, Bia Sài Gòn Tây Đô ghi nhận 70,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lãi ròng của công ty vỏn vẹn 240 triệu đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, Công ty lãi ròng 1,4 tỷ đồng, giảm 86% và thực hiện được 70% kế hoạch năm.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu chỉ khoảng 2,6 tỷ đồng, giảm 99% so với năm ngoái. Song, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận hơn 51 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục là nguồn thu chính của công ty này.



Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, vào ngày 24/6, Phát Đạt đã chuyển nhượng 25% cổ phần tại BIDICI cho ông Nguyễn Trà Giang, với giá trị gần 770 tỷ đồng.



Chủ trương chuyển nhượng vốn tại BIDICI đã được HĐQT Phát Đạt thông qua ngày 20/6. Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 111,7 triệu cổ phần tại BIDICI (chiếm 49% vốn điều lệ) với giá chuyển nhượng công ty không thấp hơn 130% mệnh giá. Như vậy, sau thương vụ chuyển nhượng trên, tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt tại BIDICI giảm từ 49% xuống 24%.

Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã: SGR) công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần hợp nhất gần 58 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Saigonres cho biết doanh thu thuần tăng do tăng doanh thu dự án. Trừ đi các chi phí, SGR lãi sau thuế 42,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 49% so với cùng kỳ lên 806 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lãi ròng thu về đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với quý 3/2023 nhưng giảm khoảng 17% so với quý 2 liền trước, ngắt chuỗi 6 quý liên tiếp tăng trưởng dương trước đó.

Quý 3/2024, tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đạt doanh thu hơn 34.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Hòa Phát đã trở lại mặt bằng doanh thu trên 30.000 tỷ đồng trong 4 quý liên tục.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận hơn 105.000 tỷ đồng doanh thu (tương đương hơn 4 tỷ USD), tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 75% kế hoạch năm 2024.

9 tháng đầu năm, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã: PVT) ước tính doanh thu đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ còn lợi nhuận trước thuế đi ngang, ước đạt 1.200 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 380 tỷ đồng, tương đương 146% kế hoạch 9 tháng.



Tính riêng quý 3/2024, PVTrans ước đạt 2.576 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 348 tỷ đồng; tăng gần 1% về doanh thu song giảm 13% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.