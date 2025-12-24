Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

24-12-2025 - 16:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026.

Ngày 24-12, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký công văn gửi Bộ Nội vụ về việc góp ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cơ quan này đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn, theo đó có 63% người (25.154 người tham gia bình chọn) được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Căn cứ kết quả bình chọn nêu trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Đối với người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch như đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật, khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trước đó, Bộ Nội vụ có công văn số 1251/BNV-CVL ngày 24-12-2025 về việc xin ý kiến bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất dịp Tết Dương lịch năm 2026 sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 Dương lịch theo quy định; nghỉ ngày 2-1-2026 và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10-1-2026.

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 1-1-2026 Dương lịch, đến hết Chủ nhật, ngày 4-1-2026 Dương lịch.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch như đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật, khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

