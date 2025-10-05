“Tổng tài” gây rối quán cafe tiếp tục bị tố phông bạt tiền từ thiện bão miền Trung

Cách đây gần 1 tháng, Nguyễn Văn T. (27 tuổi) khiến cộng đồng mạng chú ý khi là người có hành vi ra hiệu hành hung một nhân viên quán cafe tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Thời điểm đó, T. được dân tình gọi là “tổng tài” bởi cách ăn mặc, thể hiện. Còn trên MXH, T. cũng tự giới thiệu là Chủ tịch của W.B.A - một khóa học tài chính gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, T. liên tục có những dòng trạng thái thể hiện sự bất ổn, gây ồn ào trên MXH.

T. từng khiến cộng đồng mạng chú ý trong vụ "tổng tài" gây rối tại quán cafe

Cho đến mới đây, T. tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi đăng tải hình ảnh đi từ thiện bão lũ tại miền Trung.

Theo đó, T. đăng tải loạt ảnh đi từ thiện, hỗ trợ cho bà con miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 10. Trên trang cá nhân của mình, T. viết: “Hiện tại đoàn đã trao hết 50 suất quà và 50 triệu tiền mặt của các MTQ tới bà con xã Thạch Khê - TP. Hà Tĩnh”. Song, dân tình nhận xét dù đi làm từ thiện, T. vẫn ăn mặc theo style “tổng tài”, chỉ đứng quay phim, chụp hình “sống ảo” và quan sát mọi người.

Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, xuất hiện một bình luận trực tiếp nhắc nhở T. về cách đăng tải thông tin. Người này cho rằng T. cần ghi rõ đi từ thiện cùng đoàn công ty, tránh gây hiểu lầm là tự mình đi thiện nguyện.

Thậm chí, người này còn cho biết đã từng bình luận và bị T. xóa trước đó. Điều này khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm, cho rằng T. lại tiếp tục phông bạt trong việc đi từ thiện.

Bình luận thể hiện sự bức xúc khi cách đăng tải của T. khiến nhiều người hiểu nhầm anh tự đi từ thiện

T. đi từ thiện nhưng bị bóc "phông bạt", âm thầm chỉnh sửa trạng thái

Sau khi gây tranh cãi, T. âm thầm sửa lại dòng trạng thái của mình. Anh đã bổ sung thêm tên công ty tổ chức chuyến từ thiện và sự hỗ trợ của các cá nhân khác. Về phía người bình luận trước đó cũng đồng thời là CEO của công ty tổ chức từ thiện cho biết T. đã gọi điện trực tiếp để nói chuyện và không mong muốn xảy ra drama làm mất ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện.

Tuy nhiên trên trang cá nhân của Nguyễn Văn T. vào tối qua (4/10), tiếp tục có dòng trạng thái lên tiếng khi bị nói là “phông bạt”. T. cho biết: “Cứ để thời gian và chứng cứ lên tiếng tôi không cần thanh minh. Vì sự thật không bao giờ sợ ánh sáng. Ngày mai, mọi người sẽ thấy rõ ai đang làm điều đúng, ai đang lợi dụng điều sai. Còn tôi, chỉ chọn im lặng và bước tiếp, vì người ngay chẳng sợ bóng cong”.

T. lên tiếng khi bị nói "phông bạt" từ thiện

Phía dưới bình luận, T. “đốp chát” lại từng ý kiến của cộng đồng mạng. T. vẫn luôn khẳng định mình không khoe mẽ, không “phông bạt”, chỉ đang lưu lại hành trình của bản thân và ai muốn hiểu sao cũng được. Tuy nhiên nhiều người cho rằng T. nên tạm ngừng hoạt động MXH, nhìn nhận đúng vấn đề thay vì tiếp tục gây ra những ồn ào, tranh cãi.

Trước đó, hình ảnh T. xuất hiện trong đoạn clip trích xuất từ camera của quán cà phê ở khu đô thị Time City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) ngày 17/9 đã khiến nhiều người bất bình. Trong clip, T. có động tác giơ tay, sau đó một người đàn ông trong nhóm của anh này đi vào quầy hành hung nhân viên thu ngân ngã ra sàn. Sau đó "tổng tài" giơ tay nói: "Thôi, thôi, thôi" và người đàn ông kia đi ra ngoài. Nguồn cơn dẫn đến sự việc là do nhân viên thu ngân nhắc nhở nhóm anh T. không hút thuốc trong quán.

Sau khi sự việc được lan truyền mạnh mẽ trên MXH, T. mới đến quán cafe để xin lỗi nạn nhân và gia đình nạn nhân. Tuy nhiên tại đây, bà X. - chủ quán cafe cũng là mẹ của nạn nhân đã từ chối và mời T. ra khỏi quán vì cho rằng đã quá muộn để nói lời xin lỗi.

Hiện tại, đối tượng trực tiếp hành hung nhân viên đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.