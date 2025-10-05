Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 2 tuổi: Học trường quốc tế 300 triệu/năm, đi học bằng xế hộp tiền tỷ, được học thêm ngoại ngữ từ bé

05-10-2025 - 12:35 PM | Sống

Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 2 tuổi: Học trường quốc tế 300 triệu/năm, đi học bằng xế hộp tiền tỷ, được học thêm ngoại ngữ từ bé

Dù con gái chỉ mới 2 tuổi, vợ chồng Á hậu Trúc Ny vẫn không ngần ngại bỏ tiền mua xế hộp để ông bà chở tiểu “công chúa” đi học.

Chiều 4/10, Á hậu Trúc Ny đã có mặt ở một showroom để nhận chiếc xế hộp mà họ đã đặt hàng trước đó. Cô diện bộ váy tông hồng trắng ngọt ngào, “giấu tuổi” với các hoạ tiết bông hoa to bản cùng những chú thỏ cực yêu.

Mỹ nhân gốc Khánh Hoà cho biết, sau một thời gian đắn đo và suy nghĩ hai vợ chồng quyết định sắm xe sang nhân dịp Trung thu và trao quyền sử dụng cho ông bà nội để đưa cháu đi học cho an toàn và tiện ích.

Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 2 tuổi: Học trường quốc tế 300 triệu/năm, đi học bằng xế hộp tiền tỷ, được học thêm ngoại ngữ từ bé- Ảnh 1.

Trước khi chi tiền sắm xế hộp cho con gái, từ đầu tháng 6/2025 ông xã và Trúc Ny quyết định di chuyển từ căn hộ sang biệt thự lớn hơn để tiểu “công chúa” có thêm không gian sinh hoạt cũng như gần ngôi trường quốc tế mà Moniz đang theo học.

Con gái đầu lòng của vợ chồng Trúc Ny có tên gọi ở nhà là Moniz. Hiện bé được hơn 2 tuổi và được bố mẹ cho theo học lớp mầm ở trường Sky International Preschool Vietnam - ngôi trường quốc tế có mức học phí lên đến hơn 300 triệu/năm.

Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 2 tuổi: Học trường quốc tế 300 triệu/năm, đi học bằng xế hộp tiền tỷ, được học thêm ngoại ngữ từ bé- Ảnh 2.

Bên cạnh ưu tiên cho việc học, Trúc Ny và chồng doanh nhân còn cho tiểu “công chúa” tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa để rèn luyện, phát triển thể chất cũng như cho bé làm quen sớm với sàn catwalk và chụp ảnh mẫu nhí.

Do Moniz sớm bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ, vợ chồng Trúc Ny sắp xếp cho con học 1-1 tiếng Anh, Trung mỗi tuần cả giờ đồng hồ với các cô giáo mà không cần phải có sự có mặt của bố mẹ. 

“Khi con lớn hơn, hai vợ chồng tôi cũng sẽ nghiêm khắc và đặt ra một số nguyên tắc để con có thể tự lập trong cuộc sống chứ không để con phụ thuộc hết vào gia đình. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện và chắp cánh để con thử sức, trải nghiệm và tìm ra sở trường cũng như chuyên môn mà con yêu thích”, cô nói.

Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 2 tuổi: Học trường quốc tế 300 triệu/năm, đi học bằng xế hộp tiền tỷ, được học thêm ngoại ngữ từ bé- Ảnh 3.

Từ ngày con gái bắt đầu đi học, thay vì có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân, vợ chồng Trúc Ny lại dành sự ưu tiên cho con gái nhiều hơn từ việc đến trường làm bánh Trung thu, xem múa lân cùng con gái. 

“Trung thu đầu tiên mà Moniz được làm bánh trung thu và xem múa lân cùng bố mẹ tại trường. Cảm ơn bố Moniz dù rất nhiều công việc nhưng luôn cùng vợ xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của con và đồng hành cùng Moniz trong quá trình con học ở trường. Sự đồng hành của hai bố mẹ sẽ giúp em bé tự tin hơn trên hành trình này. Rất nhiều kỉ niệm dành cho tuổi thơ của con. Chúc Moniz một mùa Trung thu vui vẻ, đáng nhớ”, Trúc Ny thổ lộ.

Con gái út của Lưu Hương Giang giống bố như lột, 9 tuổi đã đệm đàn cực khéo ai nấy đều khen

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biển người chen chân trên phố Hàng Mã đón Trung thu sớm

Biển người chen chân trên phố Hàng Mã đón Trung thu sớm Nổi bật

Khuyến khích làm việc trực tuyến, chủ động cho học sinh nghỉ học vào thứ 2 tuần tới

Khuyến khích làm việc trực tuyến, chủ động cho học sinh nghỉ học vào thứ 2 tuần tới Nổi bật

Thứ hạt người Việt thường dùng để nấu chè, ai ngờ lại là “báu vật” cho tim mạch, tiết niệu, cân bằng nội tiết

Thứ hạt người Việt thường dùng để nấu chè, ai ngờ lại là “báu vật” cho tim mạch, tiết niệu, cân bằng nội tiết

12:05 , 05/10/2025
Thấy bé 5 tuổi buồn, cô giáo đến hỏi chuyện và ngay sau đó phải nhắn tin cho mẹ: Cả bầu trời của con giờ chỉ còn một nửa

Thấy bé 5 tuổi buồn, cô giáo đến hỏi chuyện và ngay sau đó phải nhắn tin cho mẹ: Cả bầu trời của con giờ chỉ còn một nửa

11:44 , 05/10/2025
Đây là 3 năm nguy hiểm nhất trong cuộc đời trẻ, dễ hình thành những thói quen xấu, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm!

Đây là 3 năm nguy hiểm nhất trong cuộc đời trẻ, dễ hình thành những thói quen xấu, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm!

11:22 , 05/10/2025
Không phải chiên rán, đây mới là kiểu chế biến thịt tệ nhất: Bác sĩ cảnh báo tăng nguy cơ mắc ung thư

Không phải chiên rán, đây mới là kiểu chế biến thịt tệ nhất: Bác sĩ cảnh báo tăng nguy cơ mắc ung thư

11:05 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên