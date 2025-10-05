Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đầu tư “khủng” cho công chúa 2 tuổi: Học trường quốc tế 300 triệu/năm, đi học bằng xế hộp tiền tỷ, được học thêm ngoại ngữ từ bé

Chiều 4/10, Á hậu Trúc Ny đã có mặt ở một showroom để nhận chiếc xế hộp mà họ đã đặt hàng trước đó. Cô diện bộ váy tông hồng trắng ngọt ngào, “giấu tuổi” với các hoạ tiết bông hoa to bản cùng những chú thỏ cực yêu.

Mỹ nhân gốc Khánh Hoà cho biết, sau một thời gian đắn đo và suy nghĩ hai vợ chồng quyết định sắm xe sang nhân dịp Trung thu và trao quyền sử dụng cho ông bà nội để đưa cháu đi học cho an toàn và tiện ích.

Trước khi chi tiền sắm xế hộp cho con gái, từ đầu tháng 6/2025 ông xã và Trúc Ny quyết định di chuyển từ căn hộ sang biệt thự lớn hơn để tiểu “công chúa” có thêm không gian sinh hoạt cũng như gần ngôi trường quốc tế mà Moniz đang theo học.

Con gái đầu lòng của vợ chồng Trúc Ny có tên gọi ở nhà là Moniz. Hiện bé được hơn 2 tuổi và được bố mẹ cho theo học lớp mầm ở trường Sky International Preschool Vietnam - ngôi trường quốc tế có mức học phí lên đến hơn 300 triệu/năm.

Bên cạnh ưu tiên cho việc học, Trúc Ny và chồng doanh nhân còn cho tiểu “công chúa” tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa để rèn luyện, phát triển thể chất cũng như cho bé làm quen sớm với sàn catwalk và chụp ảnh mẫu nhí.

Do Moniz sớm bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ, vợ chồng Trúc Ny sắp xếp cho con học 1-1 tiếng Anh, Trung mỗi tuần cả giờ đồng hồ với các cô giáo mà không cần phải có sự có mặt của bố mẹ.

“Khi con lớn hơn, hai vợ chồng tôi cũng sẽ nghiêm khắc và đặt ra một số nguyên tắc để con có thể tự lập trong cuộc sống chứ không để con phụ thuộc hết vào gia đình. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện và chắp cánh để con thử sức, trải nghiệm và tìm ra sở trường cũng như chuyên môn mà con yêu thích”, cô nói.

Từ ngày con gái bắt đầu đi học, thay vì có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân, vợ chồng Trúc Ny lại dành sự ưu tiên cho con gái nhiều hơn từ việc đến trường làm bánh Trung thu, xem múa lân cùng con gái.

“Trung thu đầu tiên mà Moniz được làm bánh trung thu và xem múa lân cùng bố mẹ tại trường. Cảm ơn bố Moniz dù rất nhiều công việc nhưng luôn cùng vợ xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của con và đồng hành cùng Moniz trong quá trình con học ở trường. Sự đồng hành của hai bố mẹ sẽ giúp em bé tự tin hơn trên hành trình này. Rất nhiều kỉ niệm dành cho tuổi thơ của con. Chúc Moniz một mùa Trung thu vui vẻ, đáng nhớ”, Trúc Ny thổ lộ.