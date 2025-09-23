Soi trường học con trai nam diễn viên "Hương vị tình thân" mà "ngã ngửa": Học phí không tốn đồng nào, tiền ăn chỉ từ 10 ngàn/1 suất

Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả ví von là "nam thần vai phụ" trong phim giờ vàng. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời gian đầu chạm ngõ nghệ thuật, anh hoạt động nhiều ở sân khấu kịch, về sau đến gần với khán giả qua các tựa phim truyền hình: Hợp đồng hôn nhân; Hương vị tình thân; Lối về miền hoa; Đấu trí...

Tô Dũng từng kết hôn vào năm 2018 với Ngọc Anh. Cả hai có một con trai. Đến năm 2021, nam diễn viên ly hôn. Dù không trọn nghĩa vợ chồng nhưng Tô Dũng và vợ cũ vẫn làm bạn với nhau, cùng nhau chăm sóc con chung.

Vợ cũ của Tô Dũng, hotgirl Ngọc Anh từng cho biết, dù chia tay nhưng cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Cả hai vẫn thoải mái chia sẻ với nhau về cuộc sống, công việc, cùng chăm lo cho con chung: "Tôi và anh Dũng cùng tập trung lo cho bé Mỡ, lo cho Mỡ có đủ tình cảm của bố của mẹ, dù cho bố mẹ không ở cạnh nhau nữa. Anh Dũng rất có trách nhiệm và yêu con, vẫn thường xuyên nói chuyện và gặp gỡ con".

Cho con học trường công lập

Được biết, con trai của nam diễn viên theo học một trường tiểu học công lập ở Gia Lâm (Hà Nội). Trường có cơ sở vật chất hiện đại với thiết kế thông thoáng, nhiều cây xanh. Các phòng học năng khiếu được trang bị đầy đủ thiết bị giúp học sinh có môi trường học tập tốt nhất và thỏa sức sáng tạo.

Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường còn tổ chức các hoạt động bổ ích như ngày hội Đọc sách và STEM, Cuộc thi "Rung Chuông Vàng,...

Thực hiện theo luật Giáo dục 2019, toàn bộ học sinh trong các trường tiểu học công lập không phải đóng học phí. Vì vậy, các trường cũng chỉ thu các khoản ngoài học phí như tiền ăn, tiền học tiếng Anh, năng khiếu, kỹ năng sống...

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh tiểu học đang học tại cơ sở giáo dục ở xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/em/ngày.

Học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại được hỗ trợ là 20.000 đồng/em/ngày. Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/em/ngày). Thời gian hỗ trợ trong năm học 2025-2026, theo số ngày ăn thực tế, không quá 9 tháng.

Như vậy, với các trường tiểu học không thuộc bãi giữa sông Hồng, phụ huynh chỉ cần trả chi phí từ 10 - 15 nghìn đồng/suất ăn bán trú cho con.

Thực tế, nhiều sao Việt cũng chọn trường công lập cho con dù điều kiện kinh tế dư dả. Con gái Vân Trang hiện là học sinh trường Tiểu học ở Phường Sài Gòn, TP.HCM. Ngoài khoản học phí được miễn, tổng cơ bản (không bao gồm các lớp tự chọn) sẽ là 1.283.000 đồng. Mức tối đa (đăng ký tất cả dịch vụ): 2.393.000 đồng. Đây là mức phí khá "dễ thở" nếu so với các trường tư thục, quốc tế.

Dù được mệnh danh giàu "nứt đố đổ vách", sở hữu biệt thự trăm tỷ, đi du lịch nước ngoài như "cơm bữa", dùng hàng hiệu tiền tỷ nhưng Đăng Khôi cùng bà xã Thủy Anh cũng từng cho con trai đầu học ở trường công lập.

Chia sẻ về điều này, vợ Đăng Khôi từng chia sẻ: "Giàu hay không giàu không liên quan gì đến việc cho con đi học quốc tế hay trường công. Chỉ là do quan điểm và mong muốn của cha mẹ và gia đình cho con mà thôi!".

Điều đó cho thấy, giá trị của giáo dục không chỉ đo bằng học phí, mà còn ở sự phù hợp và lựa chọn của gia đình. Rốt cuộc, chọn trường công hay trường quốc tế không nằm ở mức độ giàu có, mà ở quan điểm nuôi dạy và mong muốn riêng của mỗi bậc cha mẹ.