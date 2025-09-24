Học phí ngót nghét cả nửa tỷ/năm tại trường quốc tế cũng không ngăn được màn đi học muộn để đời của Alpha kid Nami nhà "mom" Tuấn Dương

Những ngày tháng 9 càng thêm rộn ràng khi các bé lớp mầm bắt đầu bước chân vào cổng trường mẫu giáo. Công chúa Nami của bố Tuấn Dương và mẹ Lucie Nguyễn cũng không ngoại lệ. Cặp đôi Tuấn Dương - Lucie Nguyễn vừa chia sẻ hình ảnh ngày đầu tiên đến trường của con gái lớn, bé Nami với tình huống không thể nhịn cười.

Được mệnh danh là "công chúa nhỏ" trong gia đình, Nami được bố mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trọng đại: quần áo tinh tươm, giày dép gọn gàng, balo xinh xắn trên vai.

Bé Nami con gái của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn trong ngày đầu tiên đi học Nguyễn

Ấy thế nhưng, mọi sự chỉn chu ấy lại đi kèm một chi tiết… "đáng yêu khó đỡ": cả nhà lại đưa Nami đến lớp muộn giờ. Khoảnh khắc gương mặt ngơ ngác, biểu cảm nửa tò mò nửa "tụt mood" của bé khiến người xem không nhịn được cười.

Hài hước nhất là đoạn chia sẻ của bố bỉm Tuấn Dương: "Không có hôm này đẹp như hôm nay. Đi học thôi con, đi đi cho các cô dạy con, chứ ở nhà không dạy được con nữa rồi". Đúng là tâm lý chung của các ông bố bà mẹ có con đi học sau những ngày tháng ở nhà. Ngày con đi học cũng là ngày bố mẹ được "giải phóng".

"Cô giáo Nami nói tiếng Anh, Nami nói tiếng Việt, nhưng em nghĩ sau một khoảng thời gian học, thì cô giáo mới là người biết tiếng Việt, chứ không phải con gái em biết tiếng Anh" - ông bố bỉm sữa hài hước chia sẻ.

Được biết, Nami theo học tại một ngôi trường quốc tế ở TP.HCM, với mức học phí lên tới khoảng 400 triệu đồng/năm. Với sự đầu tư kỹ lưỡng ngay từ bậc mầm non, nhiều người cho rằng vợ chồng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn đang dành những điều kiện tốt nhất để bé Nami phát triển cả trí tuệ lẫn kỹ năng xã hội.

Nhiều người cho rằng việc cho bé Nami chưa đầy 2 tuổi mà đầu tư học trường quốc tế với mức học phí vài trăm triệu một năm là không cần thiết, quá lãng phí. Nhưng cũng có người đồng tình với các đầu tư cho con cái của vợ chồng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn:

- "Trường quốc tế 400 triệu/năm không chỉ là học phí, mà còn là môi trường và cơ hội phát triển sau này".

- "Khả năng tài chính" cho phép cha mẹ lựa chọn những gì tốt nhất cho con, nhưng giáo dục nhận thức mới là yếu tố quyết định tính cách trẻ sau này".

Nhưng hài hước nhất vẫn là học trường quốc tế, học phí cao ngất ngưởng như vậy mà Nami vẫn đi học muộn ngay từ buổi đầu tiên. Vậy là từ hôm nay, hành trình đến trường của Nami chính thức bắt đầu, với nhiều kỷ niệm ngộ nghĩnh hứa hẹn sẽ còn được bố mẹ chia sẻ trong thời gian tới.