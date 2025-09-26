Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quán trà ở Hà Nội lên tiếng về thông tin "tổng tài" trong vụ đánh người, chụp ảnh quảng cáo cho quán

26-09-2025 - 07:40 AM | Sống

Vị khách nam đã đóng giả là "tổng tài" khiến nhiều khách hàng hiểu làm quán trà sữa và liên tục bình luận tiêu cực, chấm "1 sao" cho quán.

Chiều hôm nay (25/9), trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh chụp một nam thanh niên đeo khẩu trang, giơ tay ra hiệu trong một quán trà sữa ở Hà Nội. Thanh niên này có ngoại hình và diện trang phục khá giống với "tổng tài" trong vụ đánh người ở quán cafe trong khu Times City xảy ra vào ngày 17/9.

Thanh niên này sau đó đã đăng hình chụp mình đóng vai "tổng tài" trên trang cá nhân và nhiều trang mạng đã chia sẻ lại, gây ra hiểu lầm. Nhiều người cho rằng quán trà sữa đã thuê "tổng tài" về quảng cáo để nhằm thu hút khách. Nhiều người tràn vào Fanpage quán công kích, thậm chí đánh giá một sao trên Google Maps.

Được biết, nam thanh niên là N.Đ.H. Bức ảnh gây xôn xao MXH được H. chụp vào tối ngày 24/9 tại một cở sở của Lam Trà.

Trả lời phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, đại diện Lam Trà xác nhận có một nam khách hàng đến cơ sở mua đồ uống và diễn tả động tác của "tổng tài" vào tối 24/9. Tuy nhiên, đơn vị khẳng định không thuê "tổng tải" hay nam thanh niên tên H. làm KOL quảng bá cho quán, đồng thời không tự tạo nội dung nhằm thu hút khách hàng dựa trên sự việc tại Times City.

Được biết, thanh niên tên H. này cũng đã lên tiếng đính chính ngay sau đó. Ngay khi nhận ra nội dung không phù hợp và ảnh hưởng đến quán, H. đã xóa bài.

[CLIP] Bà chủ có khí chất tổng tài "quay cuồng" từ sáng đến tối vì khách ùn ùn kéo đến, nói gì về chuyện viral?

Theo Hương Trà

