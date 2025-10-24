Tổng thống Donald Trump ân xá vô điều kiện cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao

Hãng tin Reuters cho hay lệnh ân xá toàn bộ và vô điều kiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành cho Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập bị kết án của sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance, đã gửi một làn sóng chấn động qua cả Phố Wall lẫn giới chính trị.

Quyết định này không chỉ xóa bỏ tội danh rửa tiền liên bang của một trong những tỷ phú có ảnh hưởng nhất thế giới crypto mà còn là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang thay đổi dần quan điểm với ngành tiền số.

Ngay sau lệnh ân xá, thị trường tiền số đã phản ứng tích cực. Đồng Bitcoin tăng 2,37%, Ethereum tăng 1,2% còn SOL tăng 6,55%. Riêng đồng tiền số BNB của Binance đã bật tăng 5,32%.

Biểu tượng đổi mới?

Changpeng Zhao từng là nhân vật quyền lực nhất trong thế giới tiền số. Từ khi thành lập Binance năm 2017, ông đưa sàn này trở thành nền tảng giao dịch lớn nhất hành tinh, nắm phần lớn thanh khoản thị trường.

Tuy nhiên thành công đó cũng đi kèm cáo buộc: Binance bị Bộ Tư pháp Mỹ kết luận đã vi phạm nghiêm trọng luật chống rửa tiền, không giám sát các giao dịch có liên quan đến khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Tháng 11/2023, Binance đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, nhà sáng lập Zhao rút khỏi ghế CEO, nhận trách nhiệm cá nhân, đóng phạt 50 triệu USD và chịu bốn tháng tù.

Trong lời chia tay khi ấy, CZ nói: "Tôi đã mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm".

Câu nói tưởng như khép lại một chương đau của giới crypto, nhưng dưới thời Trump, mọi chuyện bất ngờ đổi hướng.

Ngày 23/10/2025, Nhà Trắng thông báo Trump ban hành "ân xá toàn bộ và vô điều kiện" cho Zhao. Người phát ngôn Karoline Leavitt gọi đây là hành động "sửa sai cho cuộc chiến chống tiền mã hóa của chính quyền tiền nhiệm".

Với giới đầu tư, đó là cơn sóng lớn bởi tuyên bố trên chẳng khác nào dấu hiệu rằng Washington không còn xem crypto là mối đe dọa mà là trụ cột kinh tế mới.

Bất chấp nhiều lời chỉ trích, Nhà Trắng bảo vệ quyết định của mình, đóng khung nó như một hành động nhằm chấm dứt "cuộc chiến chống tiền số" của chính quyền tiền nhiệm. Họ lập luận rằng việc truy tố CZ là động cơ chính trị và gây hại cho vị thế của Mỹ trong lĩnh vực đổi mới công nghệ.

Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng không có cáo buộc gian lận hoặc nạn nhân nào có thể xác định được trong vụ án của CZ, dù ông đã nhận tội.

Chiến lược "crypto hóa" nước Mỹ

Trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump đã cam kết "chấm dứt cuộc đàn áp crypto của người tiền nhiệm và đưa Mỹ trở thành trung tâm blockchain toàn cầu".

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông thực thi cam kết đó một cách nhất quán: ân xá cho các doanh nhân từng bị kết án vì vi phạm luật tài chính như ba nhà sáng lập sàn BitMEX, Ross Ulbricht (Silk Road), và giờ là Zhao.

Những quyết định ấy vẽ nên hình ảnh một nước Mỹ coi công nghệ phi tập trung là công cụ phục hồi vị thế. Nhà Trắng muốn biến crypto thành biểu tượng của "tự do tài chính", đồng thời là động cơ thu hút dòng vốn toàn cầu. Việc ân xá CZ được xem như "tuyên ngôn" rằng Mỹ không còn e dè tiền mã hóa, mà sẵn sàng nắm lấy nó như phần tất yếu của tương lai kinh tế.

Bất kể tranh cãi là gì, ý nghĩa thực tế của lệnh ân xá là rất lớn. Đối với CZ, quyết định này đã xóa bỏ hồ sơ phạm tội cấp liên bang của ông, mở đường cho khả năng ông trở lại vị trí lãnh đạo hoặc ảnh hưởng sâu sắc đến Binance, nơi ông vẫn giữ cổ phần lớn.

Ngay sau khi được ân xá, Zhao đã đăng trên X (trước đây là Twitter) bày tỏ lòng biết ơn và cam kết "làm mọi thứ có thể để giúp biến Mỹ thành Thủ đô Crypto."

*Nguồn: Reuters