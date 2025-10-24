Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Donald Trump ân xá vô điều kiện cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao

24-10-2025 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Lệnh ân xá toàn bộ và vô điều kiện này đã tác động tích cực đến thị trường tiền số.

Tổng thống Donald Trump ân xá vô điều kiện cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao- Ảnh 1.

Hãng tin Reuters cho hay lệnh ân xá toàn bộ và vô điều kiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành cho Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập bị kết án của sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance, đã gửi một làn sóng chấn động qua cả Phố Wall lẫn giới chính trị.

Quyết định này không chỉ xóa bỏ tội danh rửa tiền liên bang của một trong những tỷ phú có ảnh hưởng nhất thế giới crypto mà còn là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang thay đổi dần quan điểm với ngành tiền số.

Ngay sau lệnh ân xá, thị trường tiền số đã phản ứng tích cực. Đồng Bitcoin tăng 2,37%, Ethereum tăng 1,2% còn SOL tăng 6,55%. Riêng đồng tiền số BNB của Binance đã bật tăng 5,32%.

Biểu tượng đổi mới?

Changpeng Zhao từng là nhân vật quyền lực nhất trong thế giới tiền số. Từ khi thành lập Binance năm 2017, ông đưa sàn này trở thành nền tảng giao dịch lớn nhất hành tinh, nắm phần lớn thanh khoản thị trường.

Tổng thống Donald Trump ân xá vô điều kiện cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao- Ảnh 2.

Tuy nhiên thành công đó cũng đi kèm cáo buộc: Binance bị Bộ Tư pháp Mỹ kết luận đã vi phạm nghiêm trọng luật chống rửa tiền, không giám sát các giao dịch có liên quan đến khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Tháng 11/2023, Binance đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, nhà sáng lập Zhao rút khỏi ghế CEO, nhận trách nhiệm cá nhân, đóng phạt 50 triệu USD và chịu bốn tháng tù.

Trong lời chia tay khi ấy, CZ nói: "Tôi đã mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm".

Câu nói tưởng như khép lại một chương đau của giới crypto, nhưng dưới thời Trump, mọi chuyện bất ngờ đổi hướng.

Ngày 23/10/2025, Nhà Trắng thông báo Trump ban hành "ân xá toàn bộ và vô điều kiện" cho Zhao. Người phát ngôn Karoline Leavitt gọi đây là hành động "sửa sai cho cuộc chiến chống tiền mã hóa của chính quyền tiền nhiệm".

Với giới đầu tư, đó là cơn sóng lớn bởi tuyên bố trên chẳng khác nào dấu hiệu rằng Washington không còn xem crypto là mối đe dọa mà là trụ cột kinh tế mới.

Bất chấp nhiều lời chỉ trích, Nhà Trắng bảo vệ quyết định của mình, đóng khung nó như một hành động nhằm chấm dứt "cuộc chiến chống tiền số" của chính quyền tiền nhiệm. Họ lập luận rằng việc truy tố CZ là động cơ chính trị và gây hại cho vị thế của Mỹ trong lĩnh vực đổi mới công nghệ.

Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng không có cáo buộc gian lận hoặc nạn nhân nào có thể xác định được trong vụ án của CZ, dù ông đã nhận tội.

Chiến lược "crypto hóa" nước Mỹ

Trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump đã cam kết "chấm dứt cuộc đàn áp crypto của người tiền nhiệm và đưa Mỹ trở thành trung tâm blockchain toàn cầu".

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông thực thi cam kết đó một cách nhất quán: ân xá cho các doanh nhân từng bị kết án vì vi phạm luật tài chính như ba nhà sáng lập sàn BitMEX, Ross Ulbricht (Silk Road), và giờ là Zhao.

Tổng thống Donald Trump ân xá vô điều kiện cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao- Ảnh 3.

Những quyết định ấy vẽ nên hình ảnh một nước Mỹ coi công nghệ phi tập trung là công cụ phục hồi vị thế. Nhà Trắng muốn biến crypto thành biểu tượng của "tự do tài chính", đồng thời là động cơ thu hút dòng vốn toàn cầu. Việc ân xá CZ được xem như "tuyên ngôn" rằng Mỹ không còn e dè tiền mã hóa, mà sẵn sàng nắm lấy nó như phần tất yếu của tương lai kinh tế.

Bất kể tranh cãi là gì, ý nghĩa thực tế của lệnh ân xá là rất lớn. Đối với CZ, quyết định này đã xóa bỏ hồ sơ phạm tội cấp liên bang của ông, mở đường cho khả năng ông trở lại vị trí lãnh đạo hoặc ảnh hưởng sâu sắc đến Binance, nơi ông vẫn giữ cổ phần lớn.

Ngay sau khi được ân xá, Zhao đã đăng trên X (trước đây là Twitter) bày tỏ lòng biết ơn và cam kết "làm mọi thứ có thể để giúp biến Mỹ thành Thủ đô Crypto."

*Nguồn: Reuters

Vừa vào tù, Changpeng Zhao đón tin vui: Trở thành tù nhân giàu nhất nước Mỹ, bỏ túi 4,1 tỷ USD từ đầu năm, mã BNB tăng kỷ lục lên 717 USD

Theo Băng Băng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Zhao, Binance

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà Trắng xác nhận ông Trump sắp gặp ông Tập: Ở đâu, khi nào?

Nhà Trắng xác nhận ông Trump sắp gặp ông Tập: Ở đâu, khi nào? Nổi bật

Sau Ấn Độ, thêm một khách sộp lập tức ngừng mua dầu Nga: Moscow rơi vào thế khó

Sau Ấn Độ, thêm một khách sộp lập tức ngừng mua dầu Nga: Moscow rơi vào thế khó Nổi bật

Điểm giống nhau của các nạn nhân Hàn Quốc bị lừa vào trại lừa đảo ở Campuchia: Tất cả đều nhắm vào một thứ

Điểm giống nhau của các nạn nhân Hàn Quốc bị lừa vào trại lừa đảo ở Campuchia: Tất cả đều nhắm vào một thứ

08:48 , 24/10/2025
Công trình gần 70 năm của Campuchia dừng hoạt động hoàn toàn, Thủ tướng Hun Manet công bố kế hoạch gì?

Công trình gần 70 năm của Campuchia dừng hoạt động hoàn toàn, Thủ tướng Hun Manet công bố kế hoạch gì?

08:28 , 24/10/2025
Gia tăng các ca viêm phổi do Mycoplasma, Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch

Gia tăng các ca viêm phổi do Mycoplasma, Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch

08:05 , 24/10/2025
Giá dầu, giá vàng liên tục biến động

Giá dầu, giá vàng liên tục biến động

07:25 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên