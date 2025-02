Tổng thống Donald Trump khiến nhà đầu tư đổ xô gom gần 100 tấn vàng lên máy bay mang về Mỹ, thị trường buôn kim loại quý xuyên Đại Tây Dương bùng nổ

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay động thái áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến rất nhiều nhà đầu tư đổ xô rút vàng từ các nơi để mang về Mỹ, và cách nhanh chóng, hiệu quả nhất là dùng khoang hàng máy bay thương mại.

Cụ thể giao dịch vàng giữa 2 sàn lớn nhất thế giới là London-Anh và New York-Mỹ đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ cuối năm ngoái, khoảng 8.000 thỏi vàng, tương đương 99,2 tấn vàng đã bị rút khỏi hầm chứa của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

Xin được nhắc rằng hầm chứa vàng của BOE hiện chứa hơn 400.000 thỏi vàng, nhiều thứ 2 thế giới sau hầm chứa của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Những lời đe dọa áp thuế lên Châu Âu của Tổng thống Donald Trump đã khiến thị trường kim loại quý rơi vào tình trạng hỗn loạn. Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục, tạo nên cơ hội ăn chênh lệch giữa London và New York, 2 sàn vàng lớn nhất thế giới.

Theo WSJ, do giá vàng tại New York cao hơn đáng kể so với London và nhiều sàn khác nên các tổ chức như JPMorgan Chase và HSBC Holdings đã chạy đua rút vàng từ mọi gầm chứa, kể các từ các nhà máy lọc vàng tại Thụy Sĩ để chất lên máy bay chuyền về Mỹ.

Hoảng loạn

Giá vàng thị trường kỳ hạn (tương lai) tại sàn New York đã tăng 11% từ đầu năm đến nay, đóng cửa ở mức 2.909 USD/ounce phiên 12/2/2025 và đang hướng đến mức 3.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên tại London, giá mỗi ounce vàng lại giảm 20 USD kể từ đầu tháng 12, mức giảm sâu bất thường mà nhiều người cho rằng là do nhà đầu tư lo ngại các thuế quan mà Mỹ có thể áp lên Châu Âu.

Thông thường vàng là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm biến động, nhưng mặt hàng kim loại quý này dường như thu hút nhà đầu tư nhiều hơn tại thị trường kỳ hạn ở New York.

Nguồn tin của WSJ cho hay những tổ chức như JPMorgan và HSBC đang dẫn đầu xu thế mang vàng về Mỹ để ăn chênh lệch. Trong khi đó những ngân hàng như Citigroup cũng đang theo sát, gia nhập câu lạc bộ các tổ chức đầu cơ vàng ăn chênh lệch giữa 2 sàn.

Dẫu vậy, do thị trường biến đổi và cân bằng liên tục nên chỉ có những nhà đầu cơ vàng lớn như JPMorgan và HSBC là có đủ tiềm lực cũng như lượng vàng nắm giữ để ăn chênh lệch mỗi khi giá vàng biến động nhẹ giữa 2 sàn.

Việc làn sóng đổ xô rút vàng khỏi London đã khiến các quan chức chú ý và có khả năng ngắt mạch hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn của thị trường tài chính.

Ngoài ra, việc hàng dài nhà đầu tư xếp hàng rút vàng cũng khiến độ trễ ăn chênh lệch dần trôi qua khi chính phủ có động thái bình ổn.

Tờ WSJ cho hay dù chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế như thế nào lên Châu Âu hay ảnh hưởng của thuế quan mới sẽ ra sao nhưng giá vàng giữa London và New York đã được nới rộng ngay sau công bố mức thuế nhôm thép mới vào Mỹ.

Giám đốc điều hành Wade Brennan của Kilo Capital cho hay rất nhiều công ty ngành vàng đang thua lỗ và phải vật lộn để định giá lại sản phẩm.

Xuyên Đại Tây Dương

Trên thực tế, giá vàng tại New York đã bắt đầu tăng ngay sau chiến thắng của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Sàn New York nổi tiếng là nơi giao dịch vàng kỳ hạn (tương lai) trong khi London nổi tiếng về vàng giao ngay.

Thông thường 2 thị trường này sẽ đi song hành với nhau nhưng khi có biến động và chênh lệch về giá, các nhà đầu cơ sẽ nhanh chóng chuyển vàng giữa các sàn để ăn chênh lệch.

Trong đó, các ngân hàng lớn như JPMorgan và HSBC có lợi thế cực kỳ lớn khi sở hữu vàng thỏi ở London, cho vay chúng để kiếm lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro giá giảm bằng cách bán hợp đồng vàng kỳ hạn ở New York.

Theo WSJ, cả JPMorgan và HSBC là những bên tham gia lớn nhất trên thị trường buôn vàng xuyên Đại Tây Dương này.

Bình thường các giao dịch giữa 2 bờ Đại Tây Dương không có nhiều biến động nhưng khi khả năng Mỹ áp thuế quan lên Châu Âu diễn ra, nhà đầu tư bắt đầu ngừng bán vàng kỳ hạn tại New York, khiến gia tăng đột biến so với London.

Mặc dù các ngân hàng có thể đóng giao dịch bằng cách mua lại hợp đồng tương lai tại New York nhưng như vậy nghĩa là các khoản lỗ thay vì trên giấy tờ thì sẽ được xác thực vì hợp đồng kỳ hạn đã hoàn tất.

Bởi vậy thay vì đóng giao dịch trên thị trường kỳ hạn, những ngân hàng này vận chuyển vàng thật từ London đến New York và giao cho chủ sở hữu hợp đồng tương lai thay thế, qua đó tránh được thua lỗ.

Để bảo vệ vị thế giao dịch của mình trên sàn vàng kỳ hạn, các ngân hàng khóa giá cao hơn trên thị trường và vận chuyển vàng nhiều hơn nữa từ London sang New York.

Hồ sơ của Comex cho thấy riêng JPMorgan cho biết họ có kế hoạch giao 4 tỷ USD vàng trong tháng 2/2025.

Trên thực tế, việc vận chuyển vàng này với những tổ chức như JPMorgan cũng chẳng hề đơn giản. Họ phải thuê công ty bảo an đưa vàng đến sân bay ở London bằng những xe tải có sức chịu tải lớn.

Ngoài ra các hợp đồng kỳ hạn yêu cầu kích thước vàng khác nên các nhà giao dịch cần gửi vàng đến xưởng tinh luyện ở Thụy Sĩ để đúc lại trước khi bay sang Mỹ. Đôi khi các ngân hàng giao luôn cho xưởng tinh luyện ở London để đổi lấy vàng thỏi có kích thước phù hợp hoặc vận chuyển vàng từ Australia sang thay thế.

Quay ngược dòng lịch sử, sự biến động lớn gần đây nhất của thị trường vàng là vào năm 2020 khi đại dịch Covid-19 diễn ra khiến các chuyến bay và xưởng tinh luyện vàng bị tạm đóng cửa.

Hậu quả là nhiều nhà đầu tư mắc kẹt với thị trường vàng kỳ hạn tại New York khi không có vàng giao đúng hẹn. Một số người đã phải vội vàng vay vàng giao ngay tại London để thanh toán cho hợp đồng kỳ hạn ở New York, gây ra tình trạng tắc nghẽn tại hầm vàng của BOE.

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới thích cất trữ vàng tại London vì dễ dàng cho vay hoặc bán đi trên sàn này.

*Nguồn: WSJ