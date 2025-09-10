Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Donald Trump sa thải thống đốc FED, thẩm phán liên bang chặn đứng

10-09-2025 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Thẩm phán liên bang Jia Cobb đã ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (FED) Lisa Cook.

"Tổng thống Donald Trump chưa xác định được bất kỳ điều gì liên quan đến hành vi hoặc hiệu suất công việc của bà Cook - với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị - cho thấy bà đang gây hại cho Hội đồng quản trị hoặc lợi ích công cộng bằng cách thực hiện nhiệm vụ của mình một cách không trung thực hoặc không hiệu quả" - Thẩm phán Jia Cobb viết.

Thẩm phán Cobb hiện làm việc tại Tòa án liên bang ở Washington, là một nữ thẩm phán liên bang được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, đã thụ lý yêu cầu của Thống đốc FED Lisa Cook về việc ngăn chặn nỗ lực sa thải bà.

Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (FED) Lisa Cook (phải) tuyên thệ nhậm chức vào năm 2022 - Ảnh: FED

Theo đài CNN, phán quyết này được đưa ra cuối ngày 9-9 (tức sáng 10-9 theo giờ Việt Nam), chỉ vài tuần sau khi ông Donald Trump tuyên bố sa thải bà Cook. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một tổng thống tuyên bố sa thải thống đốc Fed.

Phán quyết này sẽ giúp bà Cook giữ nguyên ghế thống đốc FED trong khi chờ chính quyền ông Donald Trump kháng cáo như họ tuyên bố sẽ làm.

Ngay từ đầu, thẩm phán Cobb đã khẳng định khiếu nại của thống đốc Fed về việc bà bị sa thải không đúng quy định là có cơ sở, vi phạm quyền của bà Cook theo Tu chính án thứ năm.

Nữ thẩm phán cho rằng tình huống này đặt ra những câu hỏi pháp lý mới cần được giải quyết trong dài hạn.

Trước đó, tổng thống Mỹ đã nỗ lực sa thải bà Cook vì "lý do chính đáng", viện dẫn các cáo buộc gian lận thế chấp mà Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra.

Động thái sa thải bà Cook được cho là một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến của tổng thống với FED, vốn được che chắn khỏi ảnh hưởng chính trị trong nhiều thập kỷ.

Trong nhiều tháng, ông Donald Trump đã phát động một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ lên FED, yêu cầu hạ lãi suất nhanh chóng, lập luận rằng chính sách thuế quan của ông sẽ không làm tăng lạm phát.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng cơ quan này mất quá nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Ngoài bà Cook, ông Donald Trump cũng đe dọa sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell, nhưng đã rút lại sau khi các cố vấn cảnh báo rằng làm như vậy có thể sẽ gây ra biến động cực đoan trên thị trường tài chính.

Theo PV

Người Lao Động

