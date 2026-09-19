Tổng thống Latvia cảnh báo châu Âu về UAV và chiến tranh trên không ở Ukraine

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics.

“Sự phát triển công nghệ trong chiến tranh bằng UAV ở Ukraine đang diễn ra với tốc độ ‘chớp nhoáng’, và những nỗ lực hiện tại để chuẩn bị cho một cuộc chiến trên không có thể trở nên lỗi thời vào giữa năm sau.

Những gì chúng ta thấy là hệ thống phòng không, phòng thủ UAV, phòng thủ chống tên lửa đạn đạo đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.

Và hãy thẳng thắn mà nói, Ukraine đang gặp phải vấn đề này. Toàn bộ châu Âu và NATO đều đang gặp phải vấn đề này.

Bởi vì nếu Nga quyết định sử dụng một vài tên lửa ở khu vực đó, tôi nghĩ đó sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia hiện nay”, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics nói.

Ukraine và các đồng minh châu Âu hiện đang đối mặt với sự chậm trễ trong việc cung cấp các tên lửa phòng không Patriot và các loại tên lửa phòng không quan trọng khác.

Theo phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Mỹ đã sử dụng gần hai phần ba kho dự trữ tên lửa đánh chặn quan trọng của mình trong cuộc chiến ở Iran, và có thể mất ít nhất 5 năm để bổ sung lại kho dự trữ.

Mỹ đã cân nhắc việc thuê ngoài sản xuất hệ thống Patriot cho Ukraine và châu Âu, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

“Việc này tùy thuộc vào chính phủ Mỹ, tùy thuộc vào công ty”, ông Rinkevics nói, lưu ý, các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn, và thừa nhận những khó khăn của một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến cấp phép.

Tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ tuần tới ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có các cuộc gặp với giới lãnh đạo cấp cao châu Âu, trong bối cảnh các đồng minh NATO đã tăng cường cảnh báo về nguy cơ Nga leo thang chiến tranh ở Ukraine.