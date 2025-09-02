Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Maduro: Venezuela đối mặt 'mối đe dọa lớn nhất 100 năm', sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công

02-09-2025 - 20:39 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự đến Caribe trong một chiến dịch được cho là nhắm vào các băng đảng ma túy Mỹ Latin.

Hãng truyền thông Al Jazeera (Qatar) ngày 1/9 đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc rằng việc tăng cường quân sự của Mỹ ở Caribe là nhằm thay đổi chế độ ở Venezuela, và ông sẵn sàng "tuyên bố cả nước đấu tranh vũ trang" nếu bị lực lượng Mỹ tấn công.
 
Tổng thống Maduro: Venezuela đối mặt 'mối đe dọa lớn nhất 100 năm', sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công- Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước truyền thông tại thủ đô Caracas vào ngày 1/9. Ảnh: Reuters

 
Trong một cuộc họp báo hôm 1/9, ông Maduro nói rằng Venezuela tìm kiếm hòa bình nhưng quân đội của ông đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ lực lượng Mỹ: "Venezuela đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trên lãnh thổ của chúng tôi trong 100 năm qua".
"Nếu Venezuela bị tấn công, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang đấu tranh vũ trang để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi", ông nói, đồng thời cam kết tuyên bố "cả nước đấu tranh vũ trang".
"Đối mặt với áp lực quân sự tối đa này, chúng tôi đã tuyên bố chuẩn bị tối đa cho việc phòng thủ Venezuela", ông Maduro tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đã gửi "8 tàu quân sự với 1.200 tên lửa và một tàu ngầm nhắm vào Venezuela".
Theo Al Jazeera, Tổng thống Venezuela đã đưa ra cảnh báo trong nhiều tuần qua về việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân ở vùng biển Nam Caribe, trong chiến dịch mà Washington nói là nhằm chống lại các băng đảng ma túy Mỹ Latin, đã dẫn đến suy đoán về khả năng Mỹ can thiệp quân sự nhắm vào Venezuela.
Đáp lại, nhà lãnh đạo Venezuela đã triển khai quân đội dọc theo biên giới của quốc gia Nam Mỹ này và kêu gọi hàng ngàn công dân tham gia lực lượng dân quân để bảo vệ đất nước.
Hải quân Mỹ hiện có hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis là USS Gravely và USS Jason Dunham ở Caribe, cùng với tàu khu trục USS Sampson và tàu tuần dương USS Lake Erie ở vùng biển ngoài khơi Mỹ Latin.
Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters (Anh) rằng một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng là một phần của lực lượng hải quân Mỹ.
Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng các lực lượng này có thể mở rộng hơn nữa trong những ngày tới, bao gồm các tàu tấn công đổ bộ, với 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ. Về phần mình, Washington chưa công bố kế hoạch triển khai bất kỳ binh sĩ nào tới lãnh thổ Venezuela.
 
Tổng thống Maduro: Venezuela đối mặt 'mối đe dọa lớn nhất 100 năm', sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công- Ảnh 2.

Mỹ triển khai lực lượng hải quân ở vùng biển Nam Caribe, trong chiến dịch mà Washington nói là nhằm chống lại các băng đảng ma túy Mỹ Latin. Ảnh: Reuters

 
Theo Al Jazeera, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc ông Maduro có mối liên hệ chặt chẽ với một loạt các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm trên khắp khu vực -  những cáo buộc mà cho đến nay phía Mỹ vẫn không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Cáo buộc này cũng là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm nhanh chóng trục xuất những người Venezuela bị cáo buộc là nhập cư bất hợp pháp.
Đầu năm nay, truyền thông Mỹ đưa tin, một bản ghi nhớ tình báo nội bộ kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Maduro và nhóm tội phạm Tren de Aragua của Venezuela có liên hệ.
Về phần mình, Tổng thống Maduro trước đó từng bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với chính quyền ông Trump trong các lĩnh vực như di dân, đồng ý tiếp nhận những người Venezuela bị trục xuất khỏi Mỹ.
Trong cuộc họp báo hôm 1/9, Tổng thống Maduro cũng khẳng định rằng ông là người cai trị hợp pháp của Venezuela sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử năm 2024, bất chấp những tranh cãi về kết quả bầu cử.
Theo Al Jazeera
