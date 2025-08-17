Tổng thống Nga lạc quan sau hội nghị thượng đỉnh Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15/8 sau hội nghị thượng đỉnh Alaska. (Ảnh: Reuters)

Cuộc hội đàm tại Anchorage, kéo dài gần ba giờ, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Phát biểu ngày 16/8, Tổng thống Putin cho biết “chuyến thăm của ông diễn ra đúng lúc và khá hữu ích”. “Cuộc trò chuyện rất thẳng thắn, thực chất và theo tôi, nó đưa chúng ta đến gần hơn với các giải pháp cần thiết”, ông nói thêm.

“Chúng tôi đã thảo luận về hầu hết mọi lĩnh vực hợp tác. Trước hết, chúng tôi đã thảo luận về một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở công bằng”.

Phái đoàn Nga “đã có cơ hội để một lần nữa truyền đạt lập trường của chúng tôi, một cách bình tĩnh và chi tiết”, cũng như thảo luận về “nguồn gốc, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Ukraine”.

“Chính việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này nên là nền tảng cho việc giải quyết xung đột”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho biết Mátxcơva chia sẻ mong muốn của chính quyền Tổng thống Trump là chấm dứt các hành động đối đầu càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là “bằng các biện pháp hòa bình”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Trump cũng mô tả cuộc đàm phán của ông với nhà lãnh đạo Nga là “nồng ấm” và hai bên “đã nhất trí về nhiều vấn đề”.

Theo ông Trump, Washington và Mátxcơva đã “gần như đi đến hồi kết” của cuộc xung đột Ukraine, mặc dù vẫn còn cần “Ukraine phải đồng ý” với bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.

Tổng thống Mỹ thừa nhận vẫn còn “một hoặc hai vấn đề khá quan trọng”, nhưng bày tỏ sự lạc quan rằng chúng sẽ sớm được giải quyết.

Sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump dường như đã đứng về phía Mátxcơva khi giữ quan điểm rằng xung đột nên được chấm dứt thông qua một thỏa thuận lâu dài chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn.

Ukraine và các nước phương Tây đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời trong nhiều tháng. Nga chưa từng loại trừ ý tưởng này, nhưng họ lập luận rằng một bước đi như vậy sẽ cho phép Kiev tiếp nhận thêm vũ khí của phương Tây, tiếp tục huy động quân đội và phục hồi tổn thất trong bối cảnh lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Ukraine phải cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như thừa nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.