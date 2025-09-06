Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang sở hữu một công nghệ mà không nước nào có

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh không một quốc gia nào trên thế giới sở hữu công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên tiên tiến như công nghệ do Novatek phát triển.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra tuyên bố tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 ở Vladivostok ngày 5/9.

"Khi nói về tài nguyên khoáng sản, nhiều người thường nghĩ đơn giản là khoan một lỗ và dầu hoặc khí tự chảy ra. Nhưng hóa lỏng khí tự nhiên là lĩnh vực hoàn toàn khác. Ông Leonid Mikhelson (Chủ tịch HĐQT Novatek) hiểu rõ điều đó. Những công nghệ mà Novatek đạt được hiện chưa có ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây là lĩnh vực công nghệ cao", Tổng thống Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết hợp tác giữa Gazprom và các đối tác Trung Quốc không chỉ dừng ở cung cấp khí đốt, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ cao.

"Đây là mối quan hệ đối tác chiến lược, nơi hai bên cùng phát triển các giải pháp công nghệ mới, nhằm nâng cao hiệu quả và lợi nhuận cho cả nhà cung cấp và khách hàng", ông nói thêm.

﻿Novatek là nhà sản xuất và xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) hàng đầu tại Nga.

Nga hiện là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về sản lượng LNG, với khoảng 33 triệu tấn mỗi năm. Trong đó, dự án Yamal LNG chiếm 17,4 triệu tấn và Arctic LNG-2 dự kiến đạt 19,8 triệu tấn khi hoàn thiện.

Ngoài Yamal LNG và Sakhalin-2 đang vận hành, tuyến đầu phát triển LNG tại Nga còn có các dự án lớn như Arctic LNG-2 (đã thử nghiệm trong mùa hè 2024), Ust-Luga LNG, Obsky LNG, Murmansk LNG và Arctic LNG-1, tất cả đều được định hướng đưa vào vận hành từ nay đến năm 2050.

Tham khảo: Tass﻿