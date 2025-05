Tổng thống Trump nói Mỹ muốn sản xuất xe tăng, không phải áo phông

Trả lời các phóng viên trước khi bước lên chuyên cơ Không lực Một ở New Jersey, Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với bình luận của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 29/4 rằng Mỹ "không nhất thiết cần một ngành công nghiệp dệt may bùng nổ". Bình luận này của ông Bessent đã bị Hội đồng Các tổ chức dệt may quốc gia chỉ trích.

"Chúng tôi không muốn sản xuất giày thể thao và áo phông . Chúng tôi muốn sản xuất thiết bị quân sự, những thứ lớn lao, những thứ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) bằng máy tính", ông Trump cho biết.

"Thành thật mà nói, tôi không muốn sản xuất áo phông hay tất. Chúng tôi có thể làm điều đó rất tốt ở những địa điểm khác. Thay vào đó, chúng tôi đang muốn sản xuất chip, máy tính và nhiều thứ khác, cũng như xe tăng và tàu chiến".

Tổng thống Trump cũng rút lại lời đe dọa tăng tốc áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), đồng ý gia hạn thời gian đàm phán thương mại đến ngày 9/7.

Theo Reuters , ông Trump chấp nhận nhượng bộ sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với ông trong một cuộc điện đàm rằng EU cần thêm thời gian để đi đến thỏa thuận.

Bà Von der Leyen cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, rằng EU đã sẵn sàng hành động nhanh chóng trong các cuộc đàm phán thương mại.