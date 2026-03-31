Tonmat Group ra mắt TMI Luxury Furniture, hoàn thiện hệ sinh thái nội ngoại thất

Thương hiệu định vị cung cấp giải pháp nội thất trọn gói cho các dự án và khách hàng cao cấp, với mức giá hợp lý và cạnh tranh.

Ngày 26/03/2026, TMI Luxury Furniture chính thức khai trương showroom tại 42 Tô Hiến Thành (Hà Nội), đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn Tonmat trong hành trình mở rộng hệ sinh thái từ vật liệu xây dựng sang nội thất cao cấp.

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều chủ đầu tư, tổng thầu, đơn vị tư vấn thiết kế và các đối tác trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản.

Hoàn thiện hệ sinh thái từ "ngoại thất" đến "nội thất"

Sau hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cách nhiệt, Tonmat đã khẳng định vị thế trên thị trường với các sản phẩm phục vụ công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Tập đoàn cho biết:

"Chúng tôi không chỉ dừng lại ở ngoại thất, mà hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái từ ngoài vào trong – nơi nội thất đóng vai trò trực tiếp tạo nên trải nghiệm sống của người sử dụng."

Bà Hoàng Anh- giám đốc TMI phát biểu trong lễ khai trương showroom

Việc ra mắt TMI Luxury Furniture được xem là bước đi chiến lược nhằm khép kín chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Định vị cao cấp với giá hợp lý

TMI Luxury Furniture hướng đến phân khúc cao cấp, phục vụ các dự án bất động sản, công trình quy mô lớn và nhóm khách hàng có yêu cầu cao về thẩm mỹ.

Điểm khác biệt của thương hiệu nằm ở chiến lược tối ưu chuỗi cung ứng, mang đến các sản phẩm nội thất nhập khẩu với mức giá hợp lý và có tính cạnh tranh cao.

"Chúng tôi hướng đến việc cung cấp các giải pháp nội thất cao cấp nhưng vẫn đảm bảo tính hợp lý về chi phí, để nhiều khách hàng và chủ đầu tư có thể tiếp cận hơn," đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Giải pháp tổng thể – linh hoạt theo từng khách hàng

Không chỉ cung cấp sản phẩm, TMI định hướng trở thành đơn vị cung cấp giải pháp nội thất trọn gói, từ tư vấn, thiết kế đến triển khai hoàn thiện. Theo đại diện điều hành:

"Chỉ cần khách hàng đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm giải pháp phù hợp để hiện thực hóa không gian đó một cách hiệu quả nhất."

Đây được xem là lợi thế giúp doanh nghiệp đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ khách hàng cá nhân đến các dự án quy mô lớn.

Giám đốc TMI chụp ảnh cùng đại diện đến từ Tập đoàn Alphanam

Showroom – không gian trải nghiệm thực tế

Showroom TMI được xây dựng như một không gian trải nghiệm, nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận và hình dung về các giải pháp nội thất hoàn chỉnh.

Thay vì trưng bày đơn lẻ, không gian được tổ chức theo các concept sống cụ thể, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Một góc showroom TMI

Dấu ấn từ các dự án lớn

Trong thời gian qua, TMI đã tham gia cung cấp nội thất cho nhiều dự án lớn thuộc các thương hiệu vận hành quốc tế như Hyatt, Accor, Best Western và Marriott.

Đáng chú ý là dự án 224 căn hộ cao cấp tại tổ hợp Marriott Đà Nẵng do Tập đoàn Alphanam phát triển – một minh chứng cho năng lực triển khai và uy tín của doanh nghiệp.

Tổ hợp Marriott Đà Nẵng với những giải thưởng tiêu biểu năm 2025

Hướng đi trong giai đoạn thị trường chọn lọc

Trong bối cảnh thị trường đang có sự phân hóa, việc tập trung vào chất lượng, giá trị thực và trải nghiệm khách hàng được xem là hướng đi bền vững.

Sự xuất hiện của TMI Luxury Furniture được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong phân khúc nội thất cao cấp tại Việt Nam trong thời gian tới.