UEF Scholarship Tour 2026: 2000 học sinh lớp 12 sẽ được trao học bổng sớm

Nhiều trường đại học đã áp dụng các chính sách học bổng khác nhau, hiện bắt đầu công bố kết quả đến thí sinh đạt điều kiện. Trong các trường có Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ trao trực tiếp tại trường trung học phổ thông thông qua chương trình "UEF Scholarship Tour 2026". Chương trình diễn ra tại 300 trường THPT và trao tặng hàng nghìn suất học bổng đến tận tay thí sinh đủ điều kiện đạt học bổng.

Khích lệ lớn trong giai đoạn nước rút

Ở thời điểm này, khi học sinh phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng cho tương lai, việc tiếp cận sớm các cơ hội xét học bổng trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp các bạn giảm áp lực và thêm vững tin vào lựa chọn của mình. UEF trân trọng thành quả thí sinh đạt được bằng năng lực học tập bằng cách đưa học bổng đến trường THPT.

Tại mỗi điểm trường trong khuôn khổ chương trình "UEF Scholarship Tour 2026", UEF sẽ trao các suất học bổng lên đến 100% học phí cho thí sinh đã đăng ký sớm và đạt điều kiện trước đó. Ngoài ra, các bạn còn được tư vấn trực tiếp về ngành học, môi trường đào tạo, các thông tin tuyển sinh của Nhà trường. Với các thí sinh chưa đăng ký, đây là cơ hội để các bạn tiếp cận và nộp hồ sơ xét học bổng sớm trước ngày 31/5.

Đại diện UEF chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng kết quả học tập của thí sinh và mong muốn trao tận tay mỗi bạn thành quả này. Đây là nguồn khích lệ tinh thần cho học sinh trong bối cảnh hiện nay. Khi đã có trong tay một cơ hội cụ thể, mỗi bạn sẽ tự tin hơn, tập trung tốt hơn cho kỳ thi và chủ động hơn trong việc hoạch định tương lai".

Mở cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế bằng học bổng

Theo kế hoạch, "UEF Scholarship Tour 2026" sẽ trao 2000 suất học bổng với nhiều mức khác nhau, dựa trên kết quả điểm học bạ của học sinh. Đây là một trong những chương trình học bổng có quy mô lớn được triển khai trực tiếp tại các trường THPT trên phạm vi rộng.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, chương trình còn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cho học sinh ở nhiều khu vực, đặc biệt là các địa phương ngoài các đô thị lớn. Việc trao học bổng tận tay thí sinh giúp rút ngắn khoảng cách thông tin giữa học sinh và cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để thí sinh được tương tác, được tìm hiểu rõ về trường thông qua thầy cô của UEF.

Hàng nghìn suất học bổng sẽ được trao tận tay đến các bạn học sinh

Đại diện nhà trường chia sẻ thêm: "Việc mở rộng quy mô lên 300 trường THPT là bước đi nhằm đảm bảo nhiều học sinh có năng lực học tập tốt được tiếp cận cơ hội học tập. Chúng tôi không chỉ trao học bổng mà còn trao cơ hội để các em lựa chọn đúng ngành, đúng hướng đi phù hợp với năng lực và sở thích".

Được biết, trong năm 2025, chương trình đã tiếp cận hàng nghìn học sinh trên cả nước, trong đó nhiều em nhận học bổng ngay tại trường và sớm xác định lộ trình học tập. Các trường THPT cũng đánh giá cao tính thực tiễn của chương trình khi giúp học sinh có thêm sự động viên tinh thần, tiếp cận ngành học hiệu quả.

Hình thức đăng ký linh hoạt, tạo ưu thế sớm cho thí sinh

Giữa bối cảnh các thông tin chọn ngành, chọn trường ngày càng đa dạng, chương trình "UEF Scholarship Tour 2026" được xem là đặt người học vào trung tâm tiếp cận thông tin. Thay vì tiếp cận đại trà, chương trình tạo điều kiện để học sinh được tư vấn theo năng lực, định hướng cá nhân và nhu cầu nghề nghiệp.

Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, học sinh không chỉ nhận học bổng mà còn được định hướng rõ hơn về ngành học, hiểu được yêu cầu của thị trường lao động và chuẩn bị tâm thế cho môi trường đại học. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tình trạng chọn ngành theo cảm tính.

Thí sinh có thể đăng ký xét học bổng sớm đến ngày 31/5

Việc đăng ký xét học bổng sớm cũng giúp học sinh tạo lợi thế trong hành trình vào đại học. Khi đã có định hướng rõ ràng, các bạn có thể tập trung nâng cao kết quả học tập, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đại diện UEF nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, mà còn tạo động lực để học sinh nỗ lực học tập, phát triển bản thân và sẵn sàng hội nhập trong môi trường đại học hiện đại".

Với quy mô 300 trường THPT cùng hàng nghìn suất học bổng, "UEF Scholarship Tour 2026 - Học bạ trao tay, nhận ngay học bổng" được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều giá trị học bổng cho thí sinh, đồng thời góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học song ngữ - quốc tế cho học sinh trên cả nước.