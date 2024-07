Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhiều cổ phiếu bứt phá trên 40%, một mã tăng vọt lên vùng đỉnh lịch sử sau khi báo lãi gấp đôi trong quý 2

Thị trường khép lại tuần giao dịch 8/7-12/7 với diễn biến giằng co chiếm thế chủ đạo. Lực cầu nâng đỡ giúp chỉ số vượt 1.290 điểm, song dòng tiền vẫn thận trọng khiến chỉ số quay đầu trước ngưỡng cản. Kết quả VN-Index kết tuần giảm 2,29 điểm (-0,18%) về mốc 1.280,75 điểm.

Trên HOSE, cổ phiếu VTO của của CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco dẫn đầu danh sách cổ phiếu tăng mạnh nhất. Dù gặp áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần, song tính chung cả tuần thị giá VTO vẫn bứt phá 21% lên 15.350 đồng/cp. Giao dịch trên VTO cũng khá sôi động với hàng triệu đơn vị khớp lệnh.



Đà tăng của cổ phiếu phần nào được hỗ trợ bởi thông tin cổ tức bằng tiền mặt. Tháng 6 vừa qua, Vitaco đã chi gần 64 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8% bằng tiền theo danh sách chốt ngày 3/6.

Thực tế, Vitaco là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm cho cổ đông. Từ khi lên sàn năm 2007, chỉ duy nhất năm 2009 Vitaco không chia cổ tức bằng tiền. Thay vào đó, doanh nghiệp này chào bán cổ phiếu tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cp. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ cổ tức thường xuyên dao động quanh mức 8-9%.



Ngược chiều, DXS, ADG, S4A, RDP, ICT là những mã chịu áp lực chốt lời khi đồng loạt giảm 8-12% trong tuần này.

Trên HNX, cổ phiếu tăng đa phần là những mã nhỏ, tính thanh khoản thấp như VE3, SDC, DTC, HVT,.. Trong đó, tâm điểm là cổ phiếu LAS khi bứt phá ngoạn mục 20% sau một tuần, tức gấp đôi so với đầu năm và là mức đỉnh lịch sử. Đà tăng bốc của cổ phiếu phân bón này diễn ra sau khi công bố KQKD quý 2 khởi sắc.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 của LAS đạt 605 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, LAS báo lãi trước thuế 84,2 tỷ đồng, cao gấp đôi so với con số 40,7 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2/2023. Lãi sau thuế đạt 67,3 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ, cao nhất từ quý 1/2016 đến nay.

Chiều giảm, cổ phiếu TPH chịu áp lực chốt lời đến 26% trong tuần qua.

Trên UPCOM, dẫn đầu là cổ phiếu PTX khi bật tăng 85% sau một tuần. Dù vậy, thanh khoản giao dịch ảm đạm chỉ với vài trăm cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.

Ngược lại, trong tuần qua nhiều mã trên UPCOM cũng ghi nhận mức giảm từ 20% - 35%.