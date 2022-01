Top 10 địa phương có số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả cao nhất cả nước

Theo báo cáo kết quả sơ bộ của Tổng điều tra kinh tế 2021, tính đến 31/12/2020, cả nước có 683.600 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động có kết quả SXKD, tăng 35,3% (tăng 178.500 doanh nghiệp) so với năm 2016.

Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm số doanh nghiệp tăng 7,9%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng 8,7% bình quân năm của giai đoạn 2011-2016.

Trong năm 2020 các doanh nghiệp thu hút trên 14,7 triệu lao động, tăng 4,7% so với năm 2016. Bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020, số lao động tăng 1,2%, thấp hơn mức tăng 5,1%/năm của giai đoạn 2011-2016.

Xét về ngành kinh tế, số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số lao động cả nước.

Theo vùng kinh tế, số lượng lao động tập trung chủ yếu tại vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung chủ yếu số lao động của cả nước. Tại thời điểm 31/12/2020, vùng Đông Nam bộ thu hút 5,4 triệu lao động, chiếm tới 36,6% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp cả nước, tăng 1,2% so với năm 2016.

Với tỷ trọng lao động chiếm 33,4%, thu hút 4,9 triệu lao động, vùng Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước, tăng 7,5% so với năm 2016.

Năm 2020, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thu hút 1,7 triệu lao động, chiếm 11,4%, tăng 2,3% so với năm 2016; vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hút 1,2 triệu lao động, chiếm 8,1%, tăng 8,2% so với năm 2016; vùng Trung du và miền núi phía Bắc thu hút 943.200 lao động, chiếm 6,4%, 78 tăng 15,2% so với năm 2016; vùng Tây Nguyên thu hút 228.800 lao động, chiếm 1,6%, giảm 4,9% so với năm 2016.

Đáng chú ý, đứng thứ nhất trong top 10 tỉnh thành có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD đến thời điểm 31/12/2020 là TP. HCM, với 215.942 doanh nghiệp. Theo sau đó là Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, với số doanh nghiệp lần lượt là 144.715; 27.390; 19.400 và 15.733 doanh nghiệp. 5 địa phương tiếp theo là Bắc Ninh, Thanh Hoá, Hải Dương, Long An và Bắc Giang.

Bên cạnh đó, TP. HCM cũng đứng đầu trong top 10 địa phương có số lượng lao động tính đến cuối năm 2020. Cụ thể, TP. HCM có 2.795.065 lao động. Theo sau là Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Long An, Thanh Hoá và Bắc Giang.