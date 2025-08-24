Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngoài những gương mặt quen thuộc từ đợt A80 như Lê Hoàng Hiệp, Long Trần,... thì một loạt "sít rịt" đợt A80 này vừa được cư dân mạng tìm thấy.

Các chiến sĩ tham Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đang là một trong những hình ảnh viral nhất MXH. 

Trong quá trình tập luyện, với chiều cao nổi bật, vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái nghiêm trang trong từng bước diễu hành, nhiều chiến sĩ nhanh chóng chiếm trọn spotlight và trở thành hiện tượng. Họ không chỉ cực phẩm ở cả diện mạo mà còn ghi điểm với tất cả mọi người vì sự thân thiện, vui vẻ và gần gũi.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 1.

Top "cực phẩm quân nhân" hot từ A50 đến A80. Ảnh: MXH.

Ngoài những cái tên vốn đã thân thuộc từ đợt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (nhiệm vụ A50) như Lê Hoàng Hiệp, Long Trần, Trần Quang Khải, Vũ Chí Hưng,... thì một loạt những "sít rịt" được khui ra trong nhiệm vụ A80 lần này cũng viral không kém như: Nguyễn Hữu Cường, Vũ Tuấn Hải, Thế Duyệt,... 

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của các chiến sĩ này thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người dí dỏm gọi đây là những "siêu phẩm" mà "cả nước mê". “Toàn cực phẩm không luôn á, xem mấy tiếng chưa thoát ra được", "Mặt đẹp, dáng đẹp đã thế còn giỏi", "Tưởng chỉ có trong phim nay bước ra ngoài đời thật, phải gọi là mê đắm mê đuối",... là những bình luận của cư dân mạng.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 2.

Đang được nhắc tên nhiều ngày qua trên MXH là người yêu của Trung úy Ngô Lâm Phương - chiến sĩ Lữ May Ngoan (sinh năm 2000) thuộc khối Cảnh sát biển Việt Nam.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 3.

Anh chàng đến từ Nghệ An, đã tốt nghiệp chuyên ngành Bộ binh tại trường Sĩ quan Lục quân 1.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 4.

Ở nhiệm vụ A80 lần này, Lê Hoàng Hiệp thuộc khối Tác chiến điện tử. Ảnh: Như Hoàn

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 5.

Nam Thượng úy được ví như "idol quân nhân" luôn thu hút nhiều sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Ảnh: Lê Hoàng Hiệp - Dưới lá Quân Kỳ

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 6.

Trung úy Trần Tất Long (24 tuổi), tham gia khối Sỹ quan Phòng không - Không quân. Ảnh: FBNV

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 7.

Trước đó, "hot boy quân nhân" này cũng gây chú ý khi tham gia nhiệm vụ A50, nhan sắc "điện ảnh" vô cùng. Ảnh: Em bé

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 8.

Một người đồng chí khác cùng khối Sỹ quan Phòng không - Không quân, bạn của Trần Tất Long là Đào Văn Bình (bên trái) cũng đang là gương mặt quân nhân nổi bật trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 9.

Cận cảnh visual Đào Văn Bình (SN 2000). Anh chàng hiện đang sở hữu kênh TikTok cá nhân có hơn 50 nghìn người theo dõi. Ảnh: TikTok nhân vật.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 10.

Trung úy Trần Quang Khải (SN 2002) khối trưởng Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng tiếp tục gây chú ý. Ảnh: Như Hoàn.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 11.

Visual 10 điểm không có nhưng của Trần Quang Khải. Anh chàng nổi rần rần từ A50 sang A80. Ảnh:

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 12.

Thiếu úy Nguyễn Hữu Cường (SN 1998) - thuộc khối Danh dự 3 quân chủng. Ảnh: FBNV

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 13.

Trước khi tham gia nhiệm vụ A80, Nguyễn Hữu Cường đã là một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội. Anh hiện sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 453 nghìn người theo dõi - truyền năng lượng tích cực. Ảnh: TikTok nhân vật

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 14.

Đại úy Lương Thành Trung (SN 1995) thuộc khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng. Ảnh: FBNV.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 15.

Anh hiện đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TikTok nhân vật.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 16.

Vi Hoàng Thế Duyệt (sinh năm 2005) thuộc khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân. Ảnh: MXH.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 17.

Chàng trai sinh năm 2005 nổi tiếng với visual cực phẩm. Ảnh: MXH.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 18.

Vũ Tuấn Hải (SN 1999) thuộc khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng.

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 19.

Anh nổi tiếng với những clip bắt trend trên mạng xã hội TikTok. Ảnh: TikTok nhân vật

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 20.

Cuối cùng là một "sít rịt" Kiểm soát quân sự đang viral trên mạng xã hội sau buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất. Chiến sĩ có tên Lê Văn Tú (SN 2005) gây ấn tượng với gương mặt điển trai. Ảnh: novt11th11

Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại- Ảnh 21.

Anh chàng đang được tìm kiếm info trên mạng xã hội, các clip quay đồng chí Tú đang thu về hàng triệu lượt xem.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

Sức hút của quân nhân


 

Theo Trần Hà (tổng hợp).

Đời sống và Pháp luật

