Top 10 quân nhân "không lỗ hổng visual" được cả nước mê ở hiện tại
Ngoài những gương mặt quen thuộc từ đợt A80 như Lê Hoàng Hiệp, Long Trần,... thì một loạt "sít rịt" đợt A80 này vừa được cư dân mạng tìm thấy.
Các chiến sĩ tham Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đang là một trong những hình ảnh viral nhất MXH.
Trong quá trình tập luyện, với chiều cao nổi bật, vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái nghiêm trang trong từng bước diễu hành, nhiều chiến sĩ nhanh chóng chiếm trọn spotlight và trở thành hiện tượng. Họ không chỉ cực phẩm ở cả diện mạo mà còn ghi điểm với tất cả mọi người vì sự thân thiện, vui vẻ và gần gũi.
Ngoài những cái tên vốn đã thân thuộc từ đợt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (nhiệm vụ A50) như Lê Hoàng Hiệp, Long Trần, Trần Quang Khải, Vũ Chí Hưng,... thì một loạt những "sít rịt" được khui ra trong nhiệm vụ A80 lần này cũng viral không kém như: Nguyễn Hữu Cường, Vũ Tuấn Hải, Thế Duyệt,...
Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của các chiến sĩ này thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người dí dỏm gọi đây là những "siêu phẩm" mà "cả nước mê". “Toàn cực phẩm không luôn á, xem mấy tiếng chưa thoát ra được", "Mặt đẹp, dáng đẹp đã thế còn giỏi", "Tưởng chỉ có trong phim nay bước ra ngoài đời thật, phải gọi là mê đắm mê đuối",... là những bình luận của cư dân mạng.
