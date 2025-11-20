Top 10 quốc gia có nền ẩm thực tuyệt hảo nhất thế giới 2025: Thái Lan đứng thứ 1, Việt Nam xếp hạng mấy?

Theo "Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả 2025" trên tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (Mỹ), du khách trên khắp thế giới đã bình chọn ra những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt hảo nhất thế giới. Kết quả là Thái Lan đã giành được vị trí số 1, tiếp theo là Italia, Nhật Bản và Việt Nam.

Top 10 quốc gia có nền ẩm thực tuyệt hảo nhất năm 2025 do độc giả Condé Nast Traveler bình chọn:

Thái Lan – 98,33% Italia – 96,92% Nhật Bản – 96,77% Việt Nam – 96,67% Tây Ban Nha – 95,91% New Zealand – 95,79% Sri Lanka – 95,56% Hy Lạp – 95,42% Nam Phi – 94,76% Peru và Maldives (đồng hạng) – 94,55%

Đối với Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả, Condé Nast Traveler yêu cầu các độc giả chọn ra những điểm đến ẩm thực thực sự khơi dậy vị giác của họ trong năm nay, và kết quả đã nhận được sự đồng thuận cao. Hầu hết những quốc gia có tên trong danh sách đều đạt tỷ lệ 94% trở lên, nghĩa là những nền ẩm thực được bình chọn này đều được đông đảo du khách yêu thích. Các điểm đến ẩm thực yêu thích của độc giả Condé Nast Traveler cũng trải rộng khắp năm châu lục, cho thấy rằng không có công thức chung duy nhất nào cho một nền ẩm thực tuyệt hảo.

Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực tuyệt hảo nhất năm 2025 do độc giả Condé Nast Traveler bình chọn. Ảnh: MXH

Theo danh sách, Việt Nam được xếp hạng 4 thế giới với tỷ lệ bình chọn 96,67%.

Trang Condé Nast Traveler viết rằng: "Chúng ta đều đã từng chứng kiến những cánh đồng lúa xanh mướt ở Việt Nam, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nguyên liệu ở đây đều là những nguyên liệu tươi ngon nhất. Gạo có đủ mọi hình dạng và kích cỡ – bát cơm nghi ngút khói, bún sợi thanh tao, gỏi cuốn – nhưng luôn được ăn kèm với rau củ địa phương, thịt mềm và hương thơm thảo mộc nồng nàn. Bất kỳ khách du lịch ba lô nào cũng sẽ yêu thích những quán ăn đường phố, từ chợ nổi Cái Răng đến những quán nhỏ trong ngõ như Xóm Chiếu [một phường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh], nơi phục vụ những món ăn đỉnh cao của ẩm thực Việt Nam với giá cực rẻ. Nhưng nếu bạn muốn một bữa ăn tinh tế hơn, hãy đến Ciel Dining tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được bình chọn là một trong những nhà hàng mới xuất sắc nhất trong Danh sách Hot 2025 của chúng tôi [Condé Nast Traveler]."