Top 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam: Tài sản ông Phạm Nhật Vượng nhiều hơn 19 người kế tiếp cộng lại

Tính đến ngày 10/10/2025, tổng giá trị tài sản của Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt 825.800 tỷ đồng, tăng 485.600 tỷ đồng so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng khoảng 60%.

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán với khối tài sản trị giá 431.100 tỷ đồng, tăng 38.400 tỷ đồng so với đầu tháng và tăng khoảng 340.000 tỷ đồng từ đầu năm, tương đương mức tăng 373%. Tài sản hiện tại của ông Vượng lớn hơn tổng của 19 người còn lại trên bảng xếp hạng.

Ba thành viên gia đình ông Vượng (bao gồm ông Vượng, bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng) cùng nắm giữ tổng giá trị hơn 485.500 tỷ đồng, tương đương gần 60% tổng tài sản của Top 20.﻿

Đây là nhóm gia đình duy nhất chiếm 3 vị trí trong Top 10.﻿

Mức tăng ấn tượng thứ 2 là ông Nguyễn Văn Tuấn (CEO Gelex) với 12.000 tỷ đồng, tăng tới 210% từ đầu năm.﻿

Mức tăng ấn tượng thứ 3 từ đầu năm ﻿thuộc về ông Đỗ Anh Tuấn với 104%, tài sản chứng khoán ước tính 49.300 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, giữ vững vị trí thứ 2 với khối tài sản đạt 58.600 tỷ đồng, tăng thêm 2.900 tỷ đồng so với đầu tháng. So với cuối năm 2024, khối tài sản của Chủ tịch Hòa Phát đã tăng thêm 14.600 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%.﻿

﻿Nhiều gương mặt ﻿quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong top 20 như: ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế Giới Di Động, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VP Bank, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland,...