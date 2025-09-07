Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 1 tuần, tài sản 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam 'bay' mất 6.900 tỷ, vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long ngược dòng tăng mạnh nhất

07-09-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Sau 1 tuần, tài sản 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam 'bay' mất 6.900 tỷ, vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long ngược dòng tăng mạnh nhất

Đa số tài sản của những người giàu trong top 20 đã "dậm chân tại chỗ" hoặc giảm nhẹ.

Tính đến ngày 5/9/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt 646.500 tỷ đồng, giảm 6.900 tỷ đồng so với cuối tháng 8.

﻿Đa số tài sản của những người giàu trong top 20 đã "dậm chân tại chỗ" hoặc giảm nhẹ.

Sau 1 tuần, tài sản 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam 'bay' mất 6.900 tỷ, vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long ngược dòng tăng mạnh nhất- Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup (VIC) – tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với khối tài sản 280.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với ngày 22/8, giá trị tài sản của ông đã giảm 7,4 nghìn tỷ đồng (-3%) do cổ phiếu VIC điều chỉnh. Ngoài ông Vượng, hai Phó Chủ tịch Vingroup là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng cũng ghi nhận giảm 3%.

Gương mặt ghi nhận tăng tài sản tăng cao nhất là vợ chồng ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (tăng 5%).

Theo thống kê, ông Long hiện sỡ hữu ﻿1,9 tỷ cổ phiếu, chiếm 25,8% vốn điều lệ. Ước tính theo giá trị cổ phiếu ngày 4/9, tài sản của ông Long trị giá 59.103 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, giá trị 15.700 tỷ đồng. Con trai ông Long là Trần Vũ Minh sở hữu 176 triệu cổ phiếu với giá trị ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong do ông Minh làm Giám đốc đang sở hữu 3,6 triệu cổ phiếu HPG với giá trị ước tính 108 tỷ đồng.﻿

Như vậy, tổng tài sản gia đình ông Long đang nắm giữ khoảng trên 80.000 tỷ đồng. ﻿

Tổng tài sản cả ban lãnh đạo Hoà Phát và gia đình hiện đang ở mức trên 100.000 tỷ đồng. Ngoài gia đình ông Long, có 5 lãnh đạo cấp cao khác cùng gia đình sở hữu trên 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tài sản Chủ tịch Phát Đạt và Chủ tịch Novaland (tăng 3%), tài sản ông Trương Gia Bình - chủ tịch FPT cũng tăng nhẹ 2%.

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tiến sát mức 300.000 tỷ đồng, tăng thêm 55.000 tỷ chỉ trong tháng 8 - lớn hơn cả người giàu thứ 2

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tay 'gã khổng lồ' sợi vải của Áo, Everpia (EVE) chi lớn cho Flagship Space, chính thức bước vào cuộc đua hàng hiệu 9.000 tỷ của Việt Nam

Bắt tay 'gã khổng lồ' sợi vải của Áo, Everpia (EVE) chi lớn cho Flagship Space, chính thức bước vào cuộc đua hàng hiệu 9.000 tỷ của Việt Nam Nổi bật

Thay ruột, đổi tên, cổ phiếu tăng 54% trong hơn 1 tháng: Một công ty chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 70%

Thay ruột, đổi tên, cổ phiếu tăng 54% trong hơn 1 tháng: Một công ty chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 70% Nổi bật

VinFast, Thaco, TC Group, Kim Long Motor... xây "môn phái" trên đất Việt, hóa giải lời nguyền "Việt Nam không sản xuất nổi con ốc vít"

VinFast, Thaco, TC Group, Kim Long Motor... xây "môn phái" trên đất Việt, hóa giải lời nguyền "Việt Nam không sản xuất nổi con ốc vít"

00:01 , 07/09/2025
Đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của EVN vào giá điện

Đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của EVN vào giá điện

22:59 , 06/09/2025
Chiêu 'thoát xác' né trách nhiệm của hoa hậu Thùy Tiên khi kẹo Kera dính lùm xùm

Chiêu 'thoát xác' né trách nhiệm của hoa hậu Thùy Tiên khi kẹo Kera dính lùm xùm

22:55 , 06/09/2025
Thấy gì từ việc T&T Group của bầu Hiển thần tốc hoàn thành đường truyền tải điện từ Lào về Việt Nam?

Thấy gì từ việc T&T Group của bầu Hiển thần tốc hoàn thành đường truyền tải điện từ Lào về Việt Nam?

21:00 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên