Tháng 8: Một mình ông Phạm Nhật Vượng 'kiếm' nhiều hơn tổng 19 người phía sau trong top20 người giàu nhất TTCK

Tính đến ngày 29/8/2025, tổng giá trị tài sản quy đổi theo thị giá cổ phiếu của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 653.500 tỷ đồng, tăng 102.300 tỷ đồng so với đầu tháng 8.



Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản 288.100 tỷ đồng, tăng 54.600 tỷ đồng so với ngày 1/8, tương đương mức tăng 23%. Hai Phó Chủ tịch Vingroup là Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) và Phạm Thu Hằng (em gái bà Hương) lần lượt đứng thứ 7 và 8 với 21.800 tỷ và 14.600 tỷ đồng với cùng mức tăng 23%.

﻿ 54.600 tỷ đồng tăng thêm so với đầu tháng của riêng ông Vượng lớn hơn số tăng thêm của 19 người còn lại cộng lại trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, từ đầu tháng, có 3 người giảm tài sản là ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT giảm 5% (giảm 600 tỷ đồng), ông Nguyễn Văn Tuấn - CEO Gelex giảm 3% (giảm 300 tỷ đồng) và ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland giảm 3% (giảm 300 tỷ đồng).

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hoà Phát (HPG) giữ vị trí số 2 với 54.500 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu tháng. Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) đứng thứ 9 với 14.500 tỷ đồng.﻿

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air sở hữu khối tài sản 33.600 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu tháng.﻿

Ông Nguyễn Đức Tài ﻿- Chủ tịch Thế giới Di động cũng có mức tăng ấn tượng 22% từ đầu tháng lên 14.500 tỷ đồng.

Trong tháng 8, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu VPBank (VPB), tài sản của các cá nhân nắm giữ VPB cũng tăng mạnh.﻿﻿

Tài sản của ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank, bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Dũng) và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng) cùng tăng 36% so với đầu tháng; tài sản mỗi người quanh mức 11.400 – 11.500 tỷ đồng. Đây là mức tăng ấn tượng nhất trên bảng xếp hạng tháng qua. ﻿