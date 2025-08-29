Chủ tịch Phát Đạt bán 88 triệu cổ phiếu PDR, dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng và khẳng định: "Đây không phải động thái thoái vốn"

Ngày 29/8, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa ra thông báo quyết định chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu PDR của ông Nguyễn Văn Đạt.

Theo đó, sau khi bán 88 triệu cổ phiếu PDR, tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông Đạt là 36,45% (bao gồm tỷ lệ cổ phần được nắm giữ bởi Phát Đạt Holdings – doanh nghiệp riêng của ông).

Được biết, ông Nguyễn Văn Đạt chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu lần này thông qua giao dịch thỏa thuận, dự kiến thu về khoảng 2.000 tỷ đồng để chuẩn bị nguồn tài chính hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh sắp tới của Phát Đạt. Đây không phải là lần đầu tiên ông Đạt dùng tài sản cá nhân trợ lực cho nhu cầu của Phát Đat.

Trước đó, cuối năm 2022, ông Đạt cũng đã bán tài sản cá nhân khoảng 2.000 tỷ đồng để góp phần giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ, đưa Phát Đạt thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng nợ trái phiếu sớm nhất trong số doanh nghiệp bất động sản.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt

Chia sẻ về quyết định bán 88 triệu cổ phiếu PDR ở thời điểm này, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cho biết: "Tôi nhấn mạnh rằng đây là giao dịch thỏa thuận, không phải bán cổ phiếu ra thị trường tự do, càng tuyệt đối không phải động thái thoái vốn. Ngược lại, quyết định này là sự chuẩn bị chủ động của tôi về nguồn lực để hỗ trợ cho Phát Đạt ngay khi cần".

Chủ tịch Phát Đạt nhấn mạnh, công ty đang đứng trước giai đoạn rất quan trọng: sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ, chúng tôi đã sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Để đi nhanh, đi chắc, chúng tôi cần nguồn lực lớn và khẩn trương. Do đó, Công ty và bản thân tôi phải hành động quyết đoán và lựa chọn linh hoạt.

"Số cổ phiếu tôi vừa quyết định bán chỉ là một phần, tôi vẫn giữ 36,45% cổ phần của Phát Đạt, vẫn là cổ đông lớn nhất. Điều này khẳng định trách nhiệm đồng hành. Phát Đạt luôn là máu thịt của tôi. Toàn bộ khoản tiền thu được, tôi dự kiến sẽ hỗ trợ các kế hoạch đầu tư mới của Công ty bất cứ khi nào Công ty cần", ông Đạt chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đạt chia sẻ thêm rằng: "Trong bối cảnh ngành bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, tôi muốn chứng minh rằng lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ ngồi chờ thị trường, mà phải chủ động kiến tạo thời cơ. Quyết định bán cổ phiếu của tôi chính là một hành động cụ thể để khẳng định: tôi đặt sự phát triển của Công ty và tương lai chung lên hàng đầu.

Nếu có sẵn nguồn vốn mạnh, chúng ta sẽ chủ động thương lượng, mua dự án tốt, triển khai với chi phí hợp lý và thời gian nhanh. Nếu không có đủ lực, chúng ta dễ bị động, bỏ lỡ thời cơ vàng.

Tôi chọn chủ động giảm lợi ích cá nhân để Phát Đạt đi nhanh, nhưng đồng thời đảm bảo mọi bước đi của Phát Đạt đều có tính toán kỹ càng để nhanh mà vẫn bền vững".

Với gần 2.000 tỷ đồng dự kiến thu được lần này, kế hoạch của Phát Đạt đẩy mạnh phát triển dự án và quỹ đất mới tại các đô thị vệ tinh TP.HCM. Bên cạnh đó, Phát Đạt tiếp tục xây dựng một mũi chiến lược khác là phát triển các dự án mang tính biểu tượng ngay tại vùng lõi đô thị của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội…

"Hiện chúng tôi đang trong quá trình thương thảo nhiều dự án có quy mô rất lớn. Các dự án mới của Phát Đạt được đầu tư hạ tầng và thiết kế sản phẩm chuyên nghiệp để tạo sự khác biệt cho thương hiệu Phát Đạt và giá trị cao hơn cho khách hàng", Chủ tịch Phát Đạt cho biết.

Bên cạnh sự chuẩn bị của cá nhân ông Nguyễn Văn Đạt, Phát Đạt hiện đang đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ với dự án La Pura, triển khai đợt bán hàng tiếp theo với Quy Nhơn Iconic. Đồng thời, công ty tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư, thực hiện chuyển nhượng một cách tối ưu các dự án như Q1 Tower, Thuận An 1&2, Hàn River…